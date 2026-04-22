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Un 21enne è stato denunciato per danneggiamento a Frosinone nella notte appena trascorsa. L’episodio si è verificato nelle vicinanze della Villa Comunale, dove il giovane è stato sorpreso mentre danneggiava un’autovettura. L’azione è stata motivata da specifiche ragioni di interesse pubblico, come comunicato dalle autorità.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato reso noto nel rispetto delle normative vigenti, in particolare del D.lgs nr. 106/2006 modificato dal D.lgs 188/2021. Le forze dell’ordine hanno sottolineato la necessità di informare la cittadinanza su fatti di particolare rilevanza pubblica, garantendo trasparenza e rispetto dei diritti degli indagati e delle parti offese.

L’intervento della Polizia

Durante l’ordinario controllo del territorio, la Squadra Volanti della Questura di Frosinone è stata allertata da una segnalazione che indicava la presenza di un soggetto intento a danneggiare un veicolo. Gli agenti sono intervenuti prontamente nelle adiacenze della Villa Comunale, sorprendendo il presunto autore del gesto.

La denuncia e la posizione dell’indagato

Il giovane, identificato come un 21enne, è stato denunciato per danneggiamento. Le autorità hanno precisato che, allo stato attuale, il ragazzo è solamente indiziato di delitto e che la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria. Solo una sentenza definitiva potrà eventualmente riconoscerlo colpevole del reato contestato, in conformità al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Le motivazioni della comunicazione

Come indicato nel comunicato, la diffusione della notizia è stata giustificata da specifiche ragioni di interesse pubblico, legate alla particolare rilevanza dei fatti e alle esigenze di trasparenza e diritto all’informazione. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno a fornire notizie in modo rispettoso dei diritti di tutte le persone coinvolte. L’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, nelle vicinanze della Villa Comunale di Frosinone.