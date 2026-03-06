Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Frosinone dove nella giornata di ieri una donna è stata condotta in carcere per lesioni personali colpose e violazioni al Codice della Strada per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool. Altre due persone sono state denunciate per diversi reati, nell’ambito dei controlli del territorio.

Operazione della Polizia: arrestata una donna per lesioni e guida in stato di alterazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri il personale della Squadra Volante della Questura di Frosinone ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di una donna nata nel 1981. La donna è stata riconosciuta colpevole di lesioni personali colpose e di violazioni in materia di Codice della Strada, nello specifico per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool.

Controlli straordinari e denunce: due persone nei guai

Nell’ambito dell’ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante hanno anche denunciato due persone. Nel primo caso, a seguito di una segnalazione della sala operativa, sono intervenuti nelle adiacenze della stazione ferroviaria, dove hanno identificato un uomo risultato colpito da DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) emesso dal Questore della Provincia di Frosinone. L’uomo, che non avrebbe dovuto trovarsi nelle aree interne o nelle pertinenze dello scalo ferroviario, è stato quindi denunciato per la violazione del provvedimento.

Nel secondo caso, un 36enne residente nel sorano è stato denunciato per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo, anch’esso emesso dal Questore della Provincia di Frosinone.

Bilancio dei controlli: numeri e risultati

Durante la stessa giornata, l’ufficio Volanti ha svolto un’intensa attività di controllo sul territorio. Sono stati effettuati 3 posti di controllo, identificate 107 persone e controllati 64 veicoli. Gli agenti hanno inoltre contestato 13 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirato 2 documenti.

