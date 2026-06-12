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È scattata una denuncia per tentata rapina e minaccia aggravata a Frosinone, dopo un episodio avvenuto nella serata di ieri e in seguito alle richieste di aiuto di una madre. La donna, minacciata insieme al marito dal figlio in stato di alterazione, ha chiamato il NUE 112. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe agito per ottenere denaro da destinare all’acquisto di sostanze stupefacenti.

La ricostruzione dei fatti: minacce e aggressioni in famiglia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella serata di ieri, quando le grida di una madre hanno spinto i vicini a contattare il numero unico di emergenza 112. La sala operativa della Questura ha subito diramato la nota alle Volanti presenti sul territorio, che sono intervenute tempestivamente presso l’abitazione della vittima.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto. Una coppia di coniugi si è trovata a fronteggiare il proprio figlio, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe avanzato richieste insistenti di denaro con atteggiamento aggressivo. Secondo la ricostruzione, avrebbe prima spinto il padre a terra e poi tentato di strappare la collana dal collo della madre.

L’uso di una forbice per intimidire e la fuga

Nel corso dell’aggressione, il figlio avrebbe anche afferrato una forbice, minacciando ulteriormente i genitori per raggiungere il suo scopo: ottenere soldi necessari all’acquisto di sostanze stupefacenti. La madre, nonostante la situazione di pericolo, è riuscita a contattare il NUE 112, inducendo così il figlio a darsi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Successivamente, il giovane è stato rintracciato dagli agenti e denunciato per tentata rapina e minaccia aggravata.

IPA