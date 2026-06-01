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Un provvedimento cautelare è stato eseguito nei giorni scorsi a Frosinone nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori ai danni dell’ex fidanzata. La misura, disposta dalla Sezione GIP del Tribunale locale, è stata adottata a seguito dell’aggravarsi delle condotte violente, che hanno reso necessario intervenire per tutelare la vittima. All’uomo è stato imposto il divieto di dimora nella città, il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, oltre all’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo a distanza.

Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile – Seconda Sezione, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione. Il provvedimento è stato emesso nei giorni scorsi, dopo che le condotte dell’uomo, residente nella provincia di Frosinone, si sono intensificate nelle ultime settimane, destando particolare preoccupazione per la sicurezza della vittima.

Le motivazioni del provvedimento

La decisione di adottare misure restrittive è stata motivata dalla particolare rilevanza pubblica dei fatti e dalla necessità di garantire la tutela della persona offesa. In base a quanto riportato, le azioni dell’indagato hanno assunto carattere violento e ripetuto, tanto da richiedere l’intervento urgente delle autorità giudiziarie. Il divieto di dimora a Frosinone e il divieto di avvicinamento sono stati ritenuti indispensabili per prevenire ulteriori episodi di persecuzione e per assicurare la serenità della vittima.

Le misure applicate e il controllo elettronico

Oltre ai divieti di dimora e di avvicinamento, è stata disposta l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo a distanza. Questa misura, sempre più utilizzata nei casi di atti persecutori, consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte all’indagato, riducendo così il rischio di recidiva e offrendo una maggiore protezione alla persona offesa.

IPA