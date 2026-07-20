Frosinone, insulta e spintona gli agenti durante un controllo al bar: arrestato
Un cittadino tunisino è stato arrestato a Frosinone per resistenza e oltraggio dopo aver tentato la fuga durante un controllo di polizia.
Un arresto per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale a Frosinone. Un cittadino tunisino è stato fermato dopo aver opposto resistenza agli agenti durante un controllo in un esercizio pubblico.
Le informazioni dalla Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle ore 19.45, in via Don Minzoni a Frosinone. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti all’interno di un locale pubblico per effettuare un controllo di routine.
I fatti: controllo e reazione dell’uomo
Durante il controllo, uno dei clienti, un cittadino tunisino, ha rivolto agli operatori frasi offensive e oltraggiose, parafrasando espressioni di disprezzo nei loro confronti. Alla richiesta di mostrare un documento o di fornire le proprie generalità, l’uomo ha rifiutato di collaborare, continuando a consumare una bevanda alcolica e manifestando un atteggiamento di marcato disprezzo verso gli agenti.
Tentativo di fuga e resistenza agli agenti
Di fronte al comportamento ostile, gli agenti hanno invitato il cittadino tunisino a seguirli in Questura per procedere alla sua identificazione. L’uomo, però, ha tentato di sottrarsi all’accompagnamento cercando di fuggire. Non riuscendo nell’intento, ha opposto resistenza spintonando con forza gli operatori di polizia.
L’arresto e le conseguenze
Alla luce dei fatti, il cittadino tunisino è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.