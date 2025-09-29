Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Polizia di Stato a Frosinone: un giovane residente nella città è stato trasferito in carcere dopo aver violato ripetutamente le restrizioni imposte in seguito a atti persecutori commessi nel mese di agosto. L’intervento è stato motivato dalla necessità di garantire la sicurezza della parte offesa e di assicurare il rispetto delle misure cautelari.

Le informazioni ufficiali della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti hanno dato esecuzione a un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un giovane residente a Frosinone. Il ragazzo, già sottoposto all’obbligo di dimora e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato trasferito presso la casa circondariale della città dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia in carcere.

Dall’arresto in flagranza alle misure cautelari

L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori nel mese di agosto dalla Squadra Mobile della Questura di Frosinone. Dopo la scarcerazione, il giovane era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima, misura rafforzata dall’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, uno strumento di sorveglianza elettronica che consente alle forze dell’ordine di monitorare gli spostamenti dei soggetti sottoposti a restrizioni.

Le violazioni e la manomissione del braccialetto elettronico

Nonostante le misure adottate, il giovane si è reso protagonista di tre occasioni distinte di manomissione del dispositivo elettronico. Queste azioni, finalizzate a eludere i controlli delle autorità, hanno rappresentato una grave violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. La reiterazione delle condotte ha spinto il GIP del Tribunale di Frosinone a intervenire con decisione, aggravando la misura cautelare e disponendo la custodia in carcere.

L’intervento della Squadra Mobile e il trasferimento in carcere

Il giovane è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile nel capoluogo frusinate e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Frosinone. L’operazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla legge e con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della persona offesa e della collettività.

