Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e oltre 637 chili di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta nella provincia di Frosinone. Una donna di 32 anni, il fratello di 29 anni e la madre di 63 anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un’indagine coordinata dalla Squadra mobile di Roma e dagli agenti locali. L’ingente quantitativo di droga è stato scoperto in un magazzino annesso all’abitazione della famiglia, insieme a materiale per il confezionamento e quasi 9.440 euro in contanti.

Le indagini e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un’indagine antidroga nella provincia di Frosinone, quando gli investigatori della Squadra mobile di Roma hanno raccolto elementi che hanno portato a concentrare l’attenzione su una donna di 32 anni. Dopo diversi servizi di osservazione, svolti in collaborazione con gli agenti della Squadra mobile di Frosinone, la donna è stata fermata mentre era alla guida della sua auto.

Il fermo e la perquisizione

Nel corso del controllo, gli agenti hanno trovato a bordo dell’auto della donna 660 grammi di hashish. Il ritrovamento ha spinto i poliziotti a estendere la perquisizione allo stabile dove la donna risiedeva. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul piano terra dell’edificio, adibito a magazzino.

Il maxi sequestro nel magazzino

Nel magazzino, gli agenti hanno rinvenuto oltre 637 chili di hashish, oltre a materiale per il confezionamento della droga. In quel momento, all’interno del locale erano presenti anche il fratello di 29 anni e la madre di 63 anni della donna, che sono stati anch’essi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga e il denaro sequestrati

L’hashish era stato nascosto in vari punti del magazzino: all’interno di un frigorifero, su scaffali e in alcune grosse borse. La sostanza era suddivisa in panetti da 50 e 100 grammi, contraddistinti da diversi loghi e colori, a testimonianza di una probabile organizzazione strutturata per la distribuzione. All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno inoltre trovato 9.440 euro in contanti e ulteriore materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Squadra mobile di Roma e quella di Frosinone.

IPA