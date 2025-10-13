Frosinone, padre e figlio nei guai: trovate armi modificate, soldi falsi e un giubbotto con la scritta Polizia
Padre e figlio denunciati a Frosinone per ricettazione e alterazione di armi: scoperti durante un controllo della Polizia di Stato.
A Frosinone, due persone sono state denunciate per ricettazione e alterazione di armi a seguito di un controllo della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nella parte alta del capoluogo nella giornata di ieri, quando un equipaggio delle volanti ha fermato un trentenne alla guida di una berlina. L’uomo, risultato non proprietario del veicolo, ha mostrato un atteggiamento poco collaborativo, insospettendo gli agenti che hanno richiesto l’intervento di una seconda pattuglia per approfondire i controlli.
La fonte della notizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da un normale servizio di pattugliamento del territorio. Gli agenti hanno fermato un giovane di 30 anni a bordo di una berlina nella zona alta di Frosinone. Alla richiesta di mostrare i documenti dell’auto, il conducente ha assunto un comportamento evasivo e alterato, fatto che ha spinto i poliziotti a procedere con ulteriori verifiche.
Il controllo e la perquisizione
Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una cartuccia di libera vendita inesplosa e 24 banconote da 20.00 euro ciascuna, risultate palesemente false. Inoltre, il trentenne aveva con sé un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca, elemento che ha reso necessario estendere gli accertamenti anche al domicilio dell’uomo, situato in un comune dell’hinterland frusinate.
Il coinvolgimento del padre
Nel corso della perquisizione domiciliare, il giovane ha consegnato spontaneamente una pistola in metallo di colore nero, replica di un modello in uso alle forze dell’ordine, priva di tappo rosso ma di libera vendita. Tuttavia, la cartuccia trovata nell’auto non era compatibile con questa arma, bensì apparteneva a un’altra pistola di proprietà del padre del ragazzo. Anche il genitore ha consegnato spontaneamente una pistola tipo scacciacani, anch’essa priva di tappo rosso e con serbatoio vuoto.
Ulteriori sequestri e accertamenti
Durante la perquisizione, estesa anche ai locali seminterrati dell’abitazione, sono state trovate 50 cartucce a salve inesplose, un giubbotto con la scritta “Polizia” cucita all’interno (privo di fregi e alamari), e 10 targhe di auto non intestate né al padre né al figlio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti.
Le accuse e la posizione degli indagati
Al termine delle operazioni, per entrambi è scattata la denuncia. Il padre dovrà rispondere dei reati di ricettazione, alterazione di arma di pubblica vendita e detenzione illecita di segni distintivi ad uso di corpi di polizia. Il figlio, invece, è stato denunciato per alterazione di monete e alterazione di arma di pubblica vendita.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.