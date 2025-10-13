Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Frosinone, due persone sono state denunciate per ricettazione e alterazione di armi a seguito di un controllo della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nella parte alta del capoluogo nella giornata di ieri, quando un equipaggio delle volanti ha fermato un trentenne alla guida di una berlina. L’uomo, risultato non proprietario del veicolo, ha mostrato un atteggiamento poco collaborativo, insospettendo gli agenti che hanno richiesto l’intervento di una seconda pattuglia per approfondire i controlli.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da un normale servizio di pattugliamento del territorio. Gli agenti hanno fermato un giovane di 30 anni a bordo di una berlina nella zona alta di Frosinone. Alla richiesta di mostrare i documenti dell’auto, il conducente ha assunto un comportamento evasivo e alterato, fatto che ha spinto i poliziotti a procedere con ulteriori verifiche.

Il controllo e la perquisizione

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una cartuccia di libera vendita inesplosa e 24 banconote da 20.00 euro ciascuna, risultate palesemente false. Inoltre, il trentenne aveva con sé un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca, elemento che ha reso necessario estendere gli accertamenti anche al domicilio dell’uomo, situato in un comune dell’hinterland frusinate.

Il coinvolgimento del padre

Nel corso della perquisizione domiciliare, il giovane ha consegnato spontaneamente una pistola in metallo di colore nero, replica di un modello in uso alle forze dell’ordine, priva di tappo rosso ma di libera vendita. Tuttavia, la cartuccia trovata nell’auto non era compatibile con questa arma, bensì apparteneva a un’altra pistola di proprietà del padre del ragazzo. Anche il genitore ha consegnato spontaneamente una pistola tipo scacciacani, anch’essa priva di tappo rosso e con serbatoio vuoto.

Ulteriori sequestri e accertamenti

Durante la perquisizione, estesa anche ai locali seminterrati dell’abitazione, sono state trovate 50 cartucce a salve inesplose, un giubbotto con la scritta “Polizia” cucita all’interno (privo di fregi e alamari), e 10 targhe di auto non intestate né al padre né al figlio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

Le accuse e la posizione degli indagati

Al termine delle operazioni, per entrambi è scattata la denuncia. Il padre dovrà rispondere dei reati di ricettazione, alterazione di arma di pubblica vendita e detenzione illecita di segni distintivi ad uso di corpi di polizia. Il figlio, invece, è stato denunciato per alterazione di monete e alterazione di arma di pubblica vendita.

IPA