Frosinone, picchia la moglie e tenta di portare via il figlio: detenuto per omicidio arrestato

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È stato eseguito un arresto per evasione, maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale a Frosinone. L’uomo, già sottoposto a detenzione domiciliare dopo una condanna per omicidio preterintenzionale, è stato fermato dopo aver aggredito la moglie e aver tentato di sottrarre il figlio minore.

I fatti: la ricostruzione degli eventi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione per una lite domestica che ha richiesto l’intervento delle Volanti della Questura di Frosinone. Gli agenti sono intervenuti dopo che la Sala Operativa aveva ricevuto una richiesta d’aiuto per una situazione di violenza familiare.

L’uomo, residente nel capoluogo ciociaro, era stato ammesso al regime di detenzione domiciliare all’inizio dell’anno, dopo aver scontato un periodo in carcere per omicidio preterintenzionale commesso nel 2018. Nonostante la misura alternativa, nei suoi confronti è emerso un grave quadro indiziario relativo a evasione, maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Come ricostruito dagli agenti intervenuti, la situazione è precipitata quando l’uomo ha aggredito fisicamente la moglie durante una lite domestica. La donna, nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, è fuggita in strada, inseguita dal marito.

All’arrivo della Polizia, l’uomo è rientrato rapidamente in casa, mantenendo un atteggiamento violento e rivolgendo insulti e minacce agli agenti, impedendo loro l’accesso all’abitazione. In supporto è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri, che ha collaborato con la Polizia per gestire la situazione.

La seconda evasione e il tentativo di sottrarre il figlio

Poco dopo il primo episodio, l’uomo si è reso nuovamente protagonista di evasione, recandosi presso l’abitazione dove si trovava la famiglia, presumibilmente con l’intento di portare via il figlio minore. Non riuscendo nel suo intento, si è dato alla fuga a bordo di un monopattino, continuando a mantenere un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti intervenuti.

Alla luce dei fatti accertati, per l’uomo è scattato l’arresto.

Il contesto: precedenti e misure alternative

L’uomo era stato ammesso alla detenzione domiciliare dopo aver scontato parte della pena per omicidio preterintenzionale. Il nuovo episodio di evasione e le accuse di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravano ulteriormente la sua posizione, portando le forze dell’ordine a intervenire con tempestività per tutelare la sicurezza della famiglia e della comunità.

Conclusioni

L’episodio avvenuto a Frosinone mette in evidenza la complessità delle situazioni di violenza domestica e la necessità di un costante monitoraggio delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. L’intervento coordinato di Polizia e Carabinieri ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare l’uomo alla giustizia, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

IPA