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Furto in concorso e denuncia a carico di un giovane tunisino sono il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Frosinone nella giornata di ieri. Un portafogli contenente oltre 50 euro è stato sottratto all’interno di un’attività commerciale, mentre uno dei presunti responsabili è riuscito a fuggire.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri a Frosinone. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione dalla sala operativa riguardante un furto in corso presso un esercizio commerciale della città.

I fatti: la dinamica del furto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due giovani, entrambi stranieri, si sono introdotti all’interno di un negozio. Approfittando di un momento di distrazione, hanno sottratto un portafogli di proprietà dell’esercente, che conteneva più di 50 euro. Subito dopo il furto, uno dei due si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro, un ragazzo nato nel 2007 in Tunisia, è stato fermato dagli agenti e denunciato per furto in concorso.

L’intervento della Polizia

La tempestività della segnalazione ha permesso agli agenti della Squadra Volante di raggiungere rapidamente il luogo dell’accaduto. Dopo aver raccolto le prime testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti sono riusciti a individuare e deferire uno dei presunti autori del furto. L’altro, invece, è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La posizione dell’indagato

Le autorità hanno sottolineato che il giovane tunisino, al momento, è solamente indiziato di delitto. La sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria e, solo in caso di sentenza definitiva, potrà essere riconosciuto colpevole del reato contestato. La Polizia ha ribadito il rispetto del principio di presunzione di innocenza, come previsto dalla Costituzione. L’episodio avvenuto a Frosinone mette in evidenza l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio e la rapidità di intervento in situazioni di emergenza.

IPA