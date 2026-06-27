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Un arresto a Frosinone, dove un giovane di 22 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di specifici servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di droga predisposti sul territorio comunale.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14.30, gli agenti della Squadra Volanti, insieme ai colleghi della Squadra Mobile della Questura, hanno intercettato un’autovettura in via Fontana Unica, nel comune di Frosinone. Alla guida si trovava un giovane che, notando la presenza delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo.

Il tentativo di fuga e il rinvenimento della droga

Il conducente, nel tentativo di sottrarsi agli agenti, ha aumentato la velocità e, poco prima di essere fermato, ha lanciato dal finestrino un oggetto. Gli operatori hanno prontamente recuperato l’oggetto, che si è rivelato essere un bilancino di precisione, tipicamente utilizzato per la pesatura delle sostanze stupefacenti.

La perquisizione e il sequestro della cocaina

A seguito del comportamento sospetto, gli agenti hanno proceduto a un controllo più approfondito del veicolo. All’interno dell’autovettura, precisamente nel vano situato sotto il cambio, è stato trovato un involucro in cellophane trasparente. Al suo interno era contenuta una sostanza che, dopo le verifiche di rito, è risultata essere cocaina per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Arresto e provvedimenti a carico del giovane

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato dichiarato in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, il ventiduenne è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini ancora in corso

Come indicato nel comunicato, il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. In questa fase, così come nelle successive, l’indagato avrà la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa secondo quanto previsto dal codice di procedura penale. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato sta portando avanti nel territorio di Frosinone.

IPA