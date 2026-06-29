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Eseguito un arresto per atti persecutori a Frosinone: un uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione dopo che, dal mese di aprile, aveva messo in atto una serie di comportamenti intimidatori nei confronti di una donna, arrivando anche a danneggiare la sua auto. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti ha permesso di bloccare il presunto responsabile e sequestrare gli oggetti utilizzati per le molestie.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel mese di aprile, quando la vittima ha iniziato a subire una serie di atti persecutori. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, avrebbe seguito la donna e lasciato dei post-it dal contenuto intimidatorio sulla sua automobile, nel tentativo di spaventarla e condizionare la sua quotidianità.

Nel corso delle indagini, è emerso che il presunto stalker aveva intensificato le sue azioni, arrivando a forare gli pneumatici dell’auto della donna mentre questa era parcheggiata nei pressi di un’attività commerciale. Questo gesto ha rappresentato un ulteriore passo nella strategia di intimidazione messa in atto dall’uomo, che ha così aggravato la situazione di disagio e paura vissuta dalla vittima.

L’intervento della Polizia

Il tempestivo intervento degli agenti delle Volanti ha consentito di fermare l’uomo e procedere a una perquisizione sia personale che veicolare. Durante il controllo, sono stati rinvenuti nel vano portaoggetti dell’auto alcuni bigliettini post-it, compatibili con quelli utilizzati per le molestie, e delle forbicine che si ritiene siano state impiegate per la foratura degli pneumatici.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di atti persecutori.

IPA