È stata denunciata una donna di 40 anni per porto di armi o oggetti atti a offendere e segnalata per possesso di sostanza stupefacente nel corso di un controllo della Polizia di Stato a Frosinone. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in viale Spagna, dove la donna è stata fermata dagli agenti della Squadra Volante mentre tentava di eludere un controllo.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto durante le ordinarie attività di controllo del territorio da parte del personale della Questura di Frosinone. Gli agenti hanno notato una donna che, alla vista della pattuglia, ha accelerato il passo nel tentativo di sottrarsi all’identificazione.

Il controllo e la perquisizione

Gli operatori della Squadra Volante hanno raggiunto la donna e, dopo averle intimato di fermarsi, hanno riscontrato la sua scarsa collaborazione e la mancanza di documenti di identità. Considerando l’atteggiamento sospetto, gli agenti hanno richiesto il supporto di personale femminile per procedere a una perquisizione personale.

Il rinvenimento di armi e droga

Durante la perquisizione, è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza di circa 16 centimetri e una quantità di sostanza stupefacente, identificata come cocaina. Il possesso di tali oggetti ha portato alla denuncia della donna per porto di armi o oggetti atti ad offendere e alla segnalazione alla Prefettura per il possesso di sostanza stupefacente.

Le conseguenze amministrative

Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, nei confronti della 40enne è stata avviata la procedura per l’emissione del Foglio di Via dal Comune di Frosinone, misura che le impedirà di tornare nel territorio comunale per un determinato periodo.

IPA