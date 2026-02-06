Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato contestato a un giovane egiziano, bloccato mentre cercava di uscire da un negozio senza pagare alcuni capi d’abbigliamento. L’episodio si è verificato a Frosinone, in via Aldo Moro.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante della Questura è intervenuta a seguito di una segnalazione della Sala Operativa. Gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto all’interno di un’attività commerciale, dove un giovane di origine egiziana è stato sorpreso a commettere un furto aggravato.

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, il giovane è entrato nel camerino di un negozio situato in via Aldo Moro per provare alcuni capi d’abbigliamento. Dopo averli indossati, ha tentato di allontanarsi rapidamente, evitando di passare dalle casse. Nel momento in cui ha cercato di uscire, è scattato l’allarme delle barriere antitaccheggio, attirando l’attenzione del personale del negozio.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Il personale dell’attività commerciale ha prontamente bloccato il giovane, impedendogli di lasciare il negozio con la merce non pagata. Nel frattempo, la Polizia di Stato è stata allertata e ha raggiunto il luogo dell’accaduto. Gli agenti hanno formalizzato la denuncia nei confronti del giovane, dopo che il delegato dell’azienda ha sporto regolare querela.

Il giovane egiziano è stato deferito all’autorità giudiziaria competente per il reato di furto aggravato.

IPA