Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo residente a Frosinone è stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla convivente, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia. La misura cautelare, eseguita ieri dalla Polizia di Stato, prevede anche il divieto di contattare la donna e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Frosinone: la denuncia e le indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli accertamenti della Squadra Mobile sono partiti dalla denuncia presentata dalla convivente. Gli investigatori hanno raccolto indizi ritenuti gravi e concordanti su condotte aggressive, ingiuriose e minacciose attribuite all’uomo, residente nel capoluogo.

Secondo quanto ricostruito, gli episodi avrebbero provocato nella donna sofferenze morali e psicologiche, compromettendo la sua dignità e la serenità della vita domestica e causando un persistente stato di timore. In alcune occasioni l’uomo l’avrebbe afferrata per i capelli; inoltre, avrebbe danneggiato mobili e suppellettili e lanciato contro di lei ciò che aveva a disposizione. Alle condotte si sarebbero aggiunti insulti e offese verbali.

Il divieto di avvicinamento

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, valutati gli elementi acquisiti dalla Polizia, ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla convivente o ai luoghi da lei frequentati a meno di 1000 metri. All’indagato è stato imposto anche di non comunicare con la donna, con nessun mezzo. Alla misura è stato aggiunto il braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato adottato per prevenire ulteriori reati e proteggere l’incolumità della donna. L’attività investigativa rientra nel lavoro di monitoraggio svolto dalla Questura e dalle sue articolazioni per contrastare la violenza di genere a Frosinone.