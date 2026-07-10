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Sono scattate due denunce per lesioni personali aggravate in seguito a un episodio avvenuto nella serata di ieri in via Acciaccarelli, a Frosinone, nella parte alta della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, un cittadino straniero, sarebbe stata aggredita da due uomini per motivi legati a una ragazza.

L’intervento della Polizia e i primi soccorsi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una segnalazione alla centrale operativa del NUE 112 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in via Acciaccarelli. Gli agenti della Squadra Volante, supportati dalla Squadra Mobile, hanno trovato una persona ferita e riversa a terra, con una copiosa perdita di sangue.

Il personale sanitario ha immediatamente soccorso il ferito, mentre i poliziotti hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Grazie a una rapida attività investigativa, gli agenti sono riusciti in breve tempo a ricostruire quanto successo e a identificare i presunti responsabili.

Le motivazioni dell’aggressione

Dalle prime indagini è emerso che la lite sarebbe scoppiata per questioni sentimentali legate a una ragazza. I due uomini, entrambi residenti nel capoluogo, avrebbero aggredito la vittima: uno utilizzando un guinzaglio per cani, l’altro colpendo la schiena del malcapitato con un oggetto acuminato.

Non solo la vittima, ma anche i due aggressori hanno riportato delle ferite durante la colluttazione. Tuttavia, questi ultimi hanno rifiutato le cure mediche offerte dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Le indagini e le conseguenze

La Polizia ha proceduto a effettuare perquisizioni personali e domiciliari nei confronti dei sospettati. Alla luce degli elementi raccolti, è stato ricostruito un grave quadro indiziario a carico dei due uomini, che sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.

IPA