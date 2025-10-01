Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per violazione dell’obbligo di dimora nella serata di ieri a Frosinone. Un uomo, già sottoposto a misura cautelare, è stato riconosciuto dai dipendenti di un esercizio commerciale come autore di un furto avvenuto la sera precedente e, dopo i dovuti accertamenti, è stato tratto in arresto dagli agenti.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone è stata inviata in via Aldo Moro. La richiesta di intervento è partita dai dipendenti di un negozio, che hanno segnalato la presenza di un uomo già noto per un furto commesso la sera precedente all’interno della stessa attività commerciale.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

I dipendenti dell’esercizio commerciale, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno riconosciuto tra i clienti l’uomo che, secondo loro, si era reso responsabile del furto avvenuto il giorno prima. Immediatamente è stata allertata la Polizia, che ha inviato sul posto una pattuglia per verificare la situazione e procedere agli accertamenti del caso.

Gli accertamenti e la scoperta della violazione

Gli agenti intervenuti hanno identificato l’uomo e, dopo aver effettuato tutti i controlli necessari, hanno scoperto che era sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora in un paese della provincia di Perugia. La sua presenza a Frosinone costituiva quindi una chiara violazione degli obblighi impostigli dall’autorità giudiziaria.

L’arresto e le accuse

Alla luce dei fatti emersi, l’uomo è stato arrestato per la violazione dell’obbligo di dimora e deferito in stato di libertà per furto aggravato. L’operazione si è conclusa senza incidenti e ha permesso di assicurare alla giustizia una persona già nota alle forze dell’ordine per reati analoghi.

