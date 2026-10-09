Fucilazione in diretta streaming negli Usa, l'ordine di Trump, chi è il condannato Nidal Hasan e cosa ha fatto

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Il dipartimento della Difesa degli Usa ha annunciato che la fucilazione di Nidal Hasan sarà trasmessa in diretta streaming. Hasan, ex maggiore dell’esercito, uccise 13 persone e ne ferì 32 sparando 100 colpi nell’infermeria di Fort Hood, in Texas, nel 2009. La sua esecuzione sarebbe la prima fucilazione negli Stati Uniti dal 1945 e la prima esecuzione trasmessa in streaming nella storia del Paese. Non è chiaro dove l’esecuzione sarebbe trasmessa, visto che le piattaforme vietano contenuti simili, e come l’amministrazione Trump intenda impedire che sia vista da minori.

Trump vuole trasmettere una fucilazione in streaming

Il segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth ha annunciato che il Pentagono trasmetterà in diretta streaming l’esecuzione di Nidal Hasan, ex maggiore dell’esercito condannato a morte via fucilazione per la strage di Fort Hood. Hegseth stesso ha dichiarato:

Faremo in modo che la gente possa vederla, che sia pubblica, la gente deve capire che questo genere di cose comporta gravi conseguenze.

ANSA

Negli Stati Uniti le esecuzioni sono già parzialmente pubbliche, ma non sono state mai trasmesse a milioni di cittadini. Anche tra i Paesi dove la pena di morte è legale, sono solo quelli con governi più estremisti, come la Corea del Nord e l’Iran, ad autorizzare le esecuzioni pubbliche.

Chi è e cosa ha fatto Nidal Hasan

Nidal Hasan è un ex maggiore dell’esercito degli Stati Uniti, che è stato condannato a morte per aver ucciso 13 persone e averne ferite 32 a Fort Hood, una base militare in Texas, nel 2009.

Hasan, di origini palestinesi, entrò nell’infermeria della base e sparò 100 colpi indiscriminatamente, colpendo sia il personale sia alcuni soldati di ritorno dal Medio Oriente, che lì ricevevano le cure per le ferite riportate in guerra.

L’ex maggiore, durante il processo, ha dichiarato di aver commesso la strage proprio per impedire che i soldati tornassero in Iraq e in Afghanistan a portare avanti guerre che lui riteneva illegali. I suoi avvocati d’ufficio sostengono che Hasan abbia cercato di ottenere per se stesso la pena di morte.

Si può trasmettere un’esecuzione in streaming?

Oltre alle critiche morali sulla scelta di trasmettere in streaming la fucilazione di Hasan, diversi osservatori hanno sollevato anche dubbi tecnici.

Sicuramente, l’esecuzione non potrebbe essere trasmessa sulle grandi piattaforme come YouTube o TikTok, perché queste vietano qualsiasi contenuto esplicito.

Se lo streaming fosse allestito sul sito del Pentagono, però, sarebbe difficile per l’amministrazione Trump assicurarsi che questa non venga vista da minori.