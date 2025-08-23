Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due cittadini di Benevento per detenzione illegale di arma clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti nella notte tra il 6 e il 7 giugno: la Polizia ha sequestrato un fucile a canne mozze, oltre duecento munizioni e cocaina. L’operazione è stata condotta in un casolare alla periferia sud della città, nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di droga.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la scorsa notte gli agenti della Questura di Benevento hanno arrestato un uomo di trentaquattro anni e una donna di trentuno anni, entrambi residenti in città e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. I due sono stati fermati per detenzione illegale di un’arma clandestina – nello specifico un fucile a canne mozze – e per il possesso di oltre duecento munizioni compatibili con l’arma sequestrata.

Il blitz nel casolare: come si è svolta l’operazione

L’operazione ha preso il via a seguito di un’attività info-investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che aveva raccolto elementi su una possibile attività di spaccio di droga in un casolare situato nella periferia sud di Benevento. Gli agenti hanno quindi predisposto servizi di osservazione, pedinamento e controllo, monitorando i movimenti sospetti attorno all’edificio.

Dopo aver assistito a una cessione sospetta di sostanza, avvenuta in cambio di denaro, i poliziotti sono intervenuti bloccando l’autovettura della persona che aveva appena ricevuto un involucro. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare una dose di cocaina, confermando i sospetti degli investigatori.

Perquisizione e sequestri: armi, munizioni e droga

Successivamente, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all’interno del casolare, dove sono stati trovati e sequestrati un fucile a canne mozze calibro 12 privo di matricola, oltre 200 munizioni di alto calibro, un fucile ad aria compressa con relative munizioni e una somma di denaro in contanti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre i due occupanti sono stati dichiarati in stato di arresto in flagranza di reato.

Le accuse e i provvedimenti a carico degli arrestati

Per l’uomo di 34 anni è scattato anche l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, avendo ceduto una dose di cocaina a un assuntore in cambio di denaro. La donna di 31 anni, invece, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria anche per l’inosservanza del divieto di dimora nel capoluogo, misura che le era stata precedentemente imposta.

Entrambi sono stati condotti in Questura per le procedure di rito e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono stati successivamente trasferiti presso la casa circondariale locale, in attesa delle decisioni dell’AG.

Il contesto: prevenzione e contrasto allo spaccio

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato sta portando avanti nel territorio di Benevento e provincia. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta soprattutto nelle aree periferiche, dove spesso si concentrano fenomeni di microcriminalità legati al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, la presenza di un’arma clandestina e di un ingente quantitativo di munizioni rappresenta un elemento di particolare allarme sociale, in quanto potrebbe essere collegato non solo allo spaccio ma anche ad altri possibili reati.

Le reazioni delle istituzioni e la situazione della sicurezza

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato è stata accolta con favore dalle istituzioni locali, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio. Il sequestro di armi e droga rappresenta un duro colpo alle attività criminali nella zona e testimonia l’efficacia delle strategie investigative adottate.

La Questura ha ribadito l’impegno costante nel monitoraggio delle aree più sensibili della città e nella repressione di ogni forma di illegalità, invitando la popolazione a segnalare tempestivamente situazioni sospette.

Conclusioni: un segnale forte contro la criminalità

L’arresto dei due cittadini e il sequestro di armi, munizioni e droga rappresentano un segnale forte contro la criminalità organizzata e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altri soggetti e per ricostruire la rete di traffici illeciti attiva nella zona.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sugli sviluppi delle indagini, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato e i canali di informazione istituzionali.

L’episodio conferma la necessità di mantenere alta la guardia contro ogni forma di reato e di rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per tutelare la sicurezza della comunità di Benevento.

