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È stato eseguito un arresto dalla Squadra Mobile di Torino. Un cittadino romeno è stato individuato come principale responsabile di un sistema di clonazione e utilizzo fraudolento di Fuel Card, alcune delle quali appartenenti alla Polizia di Stato. L’operazione è stata portata a termine durante l’esecuzione di un decreto di perquisizione nei confronti di quattro soggetti coinvolti nell’indagine.

Le indagini e la scoperta della frode

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio quando la Squadra Mobile di Bari ha trasmesso una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. La segnalazione riguardava l’indebito utilizzo di Fuel Card e una truffa aggravata legata a rifornimenti di carburante effettuati con carte elettroniche clonate. L’allarme era stato lanciato dal IX Reparto Mobile di Bari, che aveva riscontrato anomalie nei rifornimenti associati ai veicoli della Polizia di Stato, indicando con precisione date, orari e distributori dove erano stati effettuati rifornimenti non riconducibili ai mezzi istituzionali.

Il modus operandi della banda

Le verifiche condotte dalla Squadra Mobile di Torino hanno permesso di acquisire immagini dai sistemi di videosorveglianza dei distributori coinvolti. Da queste immagini è emerso che gli autori, utilizzando Fuel Card clonate, avevano rifornito una cisterna di circa 1000 litri di carburante. Questa modalità operativa ha evidenziato una condotta organizzata, finalizzata alla rivendita del carburante sottratto. L’incrocio tra le immagini e i dati del traffico telefonico ha consentito di identificare due cittadini romeni come utilizzatori delle Fuel Card clonate, mentre altri due cittadini romeni sono stati individuati come acquirenti del carburante ottenuto illecitamente.

L’arresto e il sequestro del materiale

Durante la perquisizione a carico di uno degli indagati, gli agenti hanno rinvenuto materiale idoneo alla clonazione di carte elettroniche e 30 Fuel Card clonate, confermando il ruolo centrale dell’uomo nell’organizzazione criminale. Al termine degli accertamenti, il cittadino romeno è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di arresto per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici e telematici.

Un sistema di frode ben organizzato

L’operazione ha permesso di ricostruire un complesso sistema di frode ai danni dell’Amministrazione, individuando sia gli autori materiali sia gli acquirenti del carburante sottratto, oltre al responsabile della clonazione delle carte elettroniche. Il flusso illecito di carburante destinato alla rivendita è stato così interrotto e sono stati sequestrati strumenti di clonazione altamente sofisticati.

IPA