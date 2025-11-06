Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro uomini sono stati arrestati nei pressi di Cassino. Gli individui sono stati fermati dopo un inseguimento, con l’accusa di furto ai danni di un negozio di abbigliamento. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione della Sala Operativa di Fiano Romano, che ha permesso di intercettare i sospetti mentre tentavano la fuga.

La segnalazione e l’inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino hanno ricevuto una segnalazione urgente dalla Sala Operativa della Polizia Stradale di Fiano Romano. Due autovetture, una Fiat Grande Punto e una Fiat Panda, erano state notate mentre percorrevano la via dei Monti Lepini a forte velocità, in direzione dell’autostrada. Gli agenti si sono immediatamente messi sulle tracce dei veicoli sospetti, riuscendo a intercettarli e a fermarli dopo un breve inseguimento.

Il fermo dei sospetti e il tentativo di fuga

Una volta bloccate le due auto, gli agenti hanno identificato due persone a bordo della Fiat Grande Punto. Entrambi sono stati fermati senza opporre resistenza. Sulla Fiat Panda, invece, viaggiavano tre uomini, che hanno tentato la fuga nelle campagne circostanti. Due di loro sono stati prontamente bloccati dagli agenti, mentre il terzo è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Le targhe false e la refurtiva

Durante i controlli, è emerso che entrambe le vetture erano dotate di targhe adesive false, applicate sopra quelle originali. All’interno dei veicoli, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi capi di abbigliamento, per un valore commerciale superiore a 100.000 euro. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che la merce era il provento di un furto avvenuto appena 30 minuti prima in un noto negozio di abbigliamento del centro di Frosinone.

L’arresto e la restituzione della merce

Al termine delle indagini, quattro uomini sono stati tratti in arresto e condotti presso la casa circondariale di Frosinone, a disposizione della Procura di Cassino. Le vittime del furto, recatesi negli uffici della Polizia Stradale, hanno formalizzato la denuncia e riconosciuto i capi di abbigliamento rubati, potendo così rientrare in possesso della merce sottratta.

IPA