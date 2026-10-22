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Un 36enne è stato arrestato a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dopo un pericoloso inseguimento. L’uomo non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha tentato la fuga, arrivando a speronare l’auto di servizio dei militari e a colpire una macchina in sosta lungo il tragitto prima di essere definitivamente bloccato.

La fuga dopo il semaforo rosso a Casalmaggiore

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore (Cremona) erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio quando, in via Romani, all’incrocio con via del Lavoro e via Guerrazzi, hanno notato un’auto arrivare a forte velocità da via Guerrazzi e impegnare parte dell’incrocio nonostante il semaforo rosso.

Avvicinandosi, i Carabinieri hanno visto il veicolo arretrare fino alla linea di arresto e hanno riconosciuto alla guida un uomo già noto per precedenti di polizia. Sapendo che aveva la patente sospesa, un militare è sceso dalla vettura di servizio e gli ha intimato l’alt. L’automobilista, invece di fermarsi, è ripartito rapidamente, ha attraversato il semaforo rosso e si è diretto verso via del Lavoro.

L’inseguimento e lo scontro

L’auto ha proseguito a forte velocità davanti a un istituto scolastico, dove, nell’orario di ingresso, si trovavano numerosi ragazzi insieme ai genitori. Poi ha imboccato via Baslenga, mettendo in pericolo le persone a piedi e gli altri utenti della strada. La pattuglia si è lanciata all’inseguimento, percorrendo alcune strade che avrebbero potuto portare a intercettare il veicolo in via Dante.

L’auto è stata raggiunta mentre procedeva ancora velocemente. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il conducente ha impattato quasi frontalmente contro l’auto dei carabinieri; dopo aver urtato la gazzella, ha terminato la corsa contro un’auto parcheggiata. I Carabinieri, quindi, hanno fermato e identificato il conducente. Sul posto sono intervenute altre pattuglie dell’Arma e una pattuglia della Polizia Stradale di Casalmaggiore, che ha eseguito i rilievi dell’incidente.

L’arresto e i provvedimenti

L’uomo è stato accompagnato in caserma a Casalmaggiore. I due militari coinvolti si sono recati in ospedale per ricevere cure per le lesioni riportate, con una prognosi di diversi giorni. Durante la perquisizione, il 36enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, che è stata sequestrata.

Gli accertamenti hanno inoltre confermato che la patente dell’uomo era stata sospesa dalla metà del settembre scorso, dopo che era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Al termine delle verifiche è stato arrestato per fuga pericolosa all’alt e sanzionato amministrativamente per le numerose violazioni del Codice della strada. È stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

IPA