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A Catania, nel quartiere San Cristoforo, un 21enne originario di Milazzo (Messina) è stato arrestato dalla Polizia al termine di un pericoloso inseguimento in auto. Il giovane ha ignorato l’alt degli agenti, dando vita a una rocambolesca fuga prima di essere bloccato insieme ai quattro amici che viaggiavano con lui.

L’inseguimento per le strade di Catania

Come anticipato, gli agenti hanno intimato al conducente in corsa di fermarsi nei pressi di via Brancato, a Catania, ma il giovane ha accelerato per sottrarsi al controllo.

Alla guida dell’auto ha compiuto manovre pericolose, cercando di far perdere le proprie tracce tra le strade del quartiere.

L’arresto

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno concluso l’inseguimento in via Bonfiglio, anche grazie alla conoscenza del territorio. Il gruppo è stato fermato e identificato.

Il giovane è stato arrestato per fuga pericolosa. I suoi amici sono risultati avere precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Nell’auto c’era un proiettile

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato sotto il tappetino del lato passeggero un proiettile di calibro 9.

Nessuno dei ragazzi ha saputo spiegare perché fosse lì. Per questo tutti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per detenzione abusiva di munizionamento in concorso.

IPA