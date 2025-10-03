Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone denunciate a Brescia, dove un gruppo di clienti si è dato alla fuga da un ristorante senza pagare il conto. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dal titolare del locale, che ha segnalato l’accaduto alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza 112 NUE. Gli agenti hanno fermato e identificato i responsabili, disponendo nei loro confronti misure di prevenzione personale.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando il titolare di un ristorante situato in via San Faustino a Brescia ha contattato il numero di emergenza 112 NUE per denunciare un caso di insolvenza fraudolenta. Un gruppo di clienti, dopo aver consumato un abbondante pasto, si è improvvisamente alzato e ha lasciato il locale senza saldare il conto. Il ristoratore e alcuni dipendenti hanno immediatamente inseguito i fuggitivi per le vie del centro.

Inseguimento e primo fermo

Il tentativo di fuga dei clienti non è passato inosservato. Il titolare e il personale del ristorante sono riusciti a raggiungere uno dei malviventi dopo un breve inseguimento. L’uomo, un 45enne residente in provincia di Brescia e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali di varia natura e gravità, è stato bloccato e consegnato agli agenti della Polizia di Stato, giunti rapidamente sul posto.

Perquisizione e sequestro di oggetti sospetti

Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale nei confronti del soggetto fermato. L’operazione ha dato esito positivo: nella tasca dei jeans dell’uomo è stato rinvenuto un martelletto frangi vetro, di cui non ha saputo giustificare il possesso. L’oggetto, potenzialmente utilizzabile per commettere altri reati, è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Le indagini e l’identificazione degli altri complici

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli investigatori hanno subito avviato le procedure per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno del ristorante, gli agenti sono riusciti a identificare gli altri membri del gruppo coinvolto nella fuga e nel reato di insolvenza fraudolenta.

La caccia ai fuggitivi e i nuovi fermi

La Centrale Operativa ha immediatamente diramato la notizia a tutte le pattuglie dislocate sul territorio cittadino, che hanno avviato le ricerche dei complici. In breve tempo, gli agenti sono riusciti a individuare e fermare altri 2 malviventi, portando così a tre persone fermate il bilancio dell’operazione.

Denunce e misure di prevenzione

I tre soggetti fermati sono stati condotti presso gli uffici della Questura di Brescia. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per insolvenza fraudolenta, violazione del Foglio di Via Obbligatorio e possesso di oggetti e strumenti atti ad offendere. Nei confronti dei tre è stata inoltre disposta, dal Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

Il commento delle autorità

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato l’importanza della tempestività dell’intervento e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. L’adozione delle misure di prevenzione personale rappresenta, secondo le autorità, un segnale forte contro i fenomeni di illegalità diffusa e un deterrente per chi intende commettere reati simili.

IPA