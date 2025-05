Fuga dalla polizia a Grottaglie, scene da film: auto speronate prima dello schianto contro un palo della luce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pregiudicato di 39 anni originario della provincia brindisina è stato arrestato dalla Polizia di Stato per i presunti reati di resistenza a Pubblico Ufficiale ed evasione. L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Grottaglie, quando l’uomo ha tentato una fuga spericolata in auto per sfuggire alla cattura.

La scoperta e l’inseguimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, un agente del Commissariato di Grottaglie, libero dal servizio, ha notato una Fiat Panda ricercata per furto mentre percorreva la Strada Statale 7. Al volante c’era il 39enne, riconosciuto come presunto autore di alcune rapine nella provincia jonica. L’uomo era già destinatario di un rintraccio per l’esecuzione di un decreto di sospensione della semilibertà.

La fuga e l’arresto

Il poliziotto ha seguito il ricercato e ha avvertito i colleghi, che hanno circoscritto la zona. Giunto nel centro cittadino di Grottaglie, il conducente ha tentato la fuga con manovre spericolate, ignorando traffico e segnaletica. Durante la corsa, ha speronato diverse auto parcheggiate fino a perdere il controllo del veicolo in via Ennio, scontrandosi contro un palo della luce. Nonostante un ultimo tentativo di fuga a piedi, è stato definitivamente bloccato.

Il ritrovamento e le accuse

All’interno della Panda, risultata rubata il 9 maggio, i poliziotti hanno trovato una valigia contenente un coltello di 18 centimetri e una pistola in plastica priva del tappo rosso. Ulteriori controlli hanno rivelato che il 39enne è il presunto autore di due rapine, una in un negozio di alimentari a Martina Franca e l’altra in una sala giochi a Taranto, dove ha sottratto circa 8mila euro in contanti. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria e l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale del Capoluogo. Si ricorda che per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

