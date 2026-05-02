Fuga di gas ed esplosione a Monte di Berzo Demo (Brescia), madre e figlio ustionati: erano nella casa vacanze

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Una fuga di gas ha causato l’esplosione e poi l’incendio in una casa per le vacanze a Monte di Berzo Demo, in provincia di Brescia. Madre e figlio, all’interno dell’abitazione, sono riusciti a mettersi in salvo ma hanno riportato ustioni e sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

La fuga di gas nella casa vacanze

Madre e figlio stavano trascorrendo il fine settimana nella casa per le vacanze nel comune della Valcamonica.

Il 2 maggio si è verificata una fuga di gas nell’abitazione a Monte di Berzo Demo che ha provocato uno scoppio e un incendio.

Le fiamme si sono propagate in pochi istanti all’interno della struttura.

Nonostante lo spavento, madre e figlio sono riusciti ad abbandonare l’abitazione e a mettersi in salvo, riportando tuttavia ustioni sul corpo.

Madre e figlio in ospedale

La madre è una donna di 73 anni, mentre il figlio ha 46 anni. Sono rimasti feriti a causa dell’incendio che si è propagato nella casa.

Sono stati trasferiti, in eliambulanza, all’ospedale Niguarda di Milano. Le loro condizioni non sarebbero gravi e non sarebbero in pericolo di vita.

Le indagini sulla fuga di gas

Come riporta BresciaToday, secondo una prima ricostruzione, la causa dell’esplosione sarebbe stata una fuga di gas Gpl da una bombola.

La deflagrazione si sarebbe verificata poco dopo le ore 8 di mattina.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, oltre ai carabinieri della stazione di Cedegolo.

La casa in cui è avvenuta la fuga di gas è disposta su tre piani. La struttura avrebbe riportato gravi danni e sarebbe stata dichiarata inagibile e posta sotto sequestro.