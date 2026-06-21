Fuga di gas provoca l'esplosione e il crollo di una palazzina a Rosora: estratto vivo un uomo di 54 anni
Momenti di paura a Rosora, piccolo borgo in provincia di Ancona, dove una casa colonica è crollata a causa di una esplosione preceduta da una fuga di gas
Una palazzina è crollata a Rosora, in provincia di Ancona, in seguito a una esplosione. Secondo le prime informazioni, a provocare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo un uomo di 54 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona. A quanto pare non ci sarebbero altre persone ferite o coinvolte nell’incidente.
- Fuga di gas, crolla una palazzina a Rosora (Ancona)
- Estratto vivo dai vigili del fuoco un uomo di 54 anni
- Il precedente a Porto Sant’Elpidio
Fuga di gas, crolla una palazzina a Rosora (Ancona)
L’intervento dei vigili del fuoco è scattato nel la tarda mattinata di oggi, domenica 21 giugno, per l’esattezza intorno alle 11. Nel centro di Rosora, un borgo in provincia di Ancona, si è verificata una potente esplosione che ha provocato il crollo dell’edificio.
All’origine dell’accaduto ci sarebbe una fuga di gas, ma gli accertamenti dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Rosora è un piccolo comune di 1.700 abitanti che si trova in provincia di Ancona, per l’esattezza nella zona della Vallesina, un’area collinare nell’entroterra della provincia, non lontano da Jesi e Fabriano.
Estratto vivo dai vigili del fuoco un uomo di 54 anni
Un uomo di 54 anni, che sarebbe l’unico occupante della casa secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, è stato estratto vivo dai vigili del fuoco.
I soccorritori hanno effettuato tutti i sopralluoghi del caso per escludere il coinvolgimento di altre persone. Ferito gravemente e ricoperto di polvere, l’uomo è stato assistito dai sanitari e ricoverato in codice rosso ad Ancona.
A dire ai vigili del fuoco che all’interno della casa colonica non c’erano altre persone è stato proprio il 54enne. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Jesi e Ancona, i sanitari del 118 e i carabinieri.
Il precedente a Porto Sant’Elpidio
Il crollo avvenuto oggi a Rosora richiama alla memoria, seppur con dinamiche diverse, la recente tragedia che ha sconvolto le Marche.
All’alba dello scorso 6 giugno, un’esplosione causata da una fuga di gas ha sventrato una palazzina di due piani a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo.
Quel drammatico incidente è costato la vita a tre persone: un uomo di 47 anni, un’anziana e il figlio sessantenne, quest’ultimo estratto vivo dalle macerie ma deceduto poco dopo in ospedale. Il bilancio finale ha registrato anche due feriti.