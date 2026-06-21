Fuga di gas provoca l'esplosione e il crollo di una palazzina a Rosora: estratto vivo un uomo di 54 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una palazzina è crollata a Rosora, in provincia di Ancona, in seguito a una esplosione. Secondo le prime informazioni, a provocare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo un uomo di 54 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona. A quanto pare non ci sarebbero altre persone ferite o coinvolte nell’incidente.

Fuga di gas, crolla una palazzina a Rosora (Ancona)

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato nel la tarda mattinata di oggi, domenica 21 giugno, per l’esattezza intorno alle 11. Nel centro di Rosora, un borgo in provincia di Ancona, si è verificata una potente esplosione che ha provocato il crollo dell’edificio.

All’origine dell’accaduto ci sarebbe una fuga di gas, ma gli accertamenti dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Rosora è un piccolo comune di 1.700 abitanti che si trova in provincia di Ancona, per l’esattezza nella zona della Vallesina, un’area collinare nell’entroterra della provincia, non lontano da Jesi e Fabriano.

ANSA / Vigili del fuoco

Estratto vivo dai vigili del fuoco un uomo di 54 anni

Un uomo di 54 anni, che sarebbe l’unico occupante della casa secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, è stato estratto vivo dai vigili del fuoco.

I soccorritori hanno effettuato tutti i sopralluoghi del caso per escludere il coinvolgimento di altre persone. Ferito gravemente e ricoperto di polvere, l’uomo è stato assistito dai sanitari e ricoverato in codice rosso ad Ancona.

A dire ai vigili del fuoco che all’interno della casa colonica non c’erano altre persone è stato proprio il 54enne. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Jesi e Ancona, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Il precedente a Porto Sant’Elpidio

Il crollo avvenuto oggi a Rosora richiama alla memoria, seppur con dinamiche diverse, la recente tragedia che ha sconvolto le Marche.

All’alba dello scorso 6 giugno, un’esplosione causata da una fuga di gas ha sventrato una palazzina di due piani a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo.

Quel drammatico incidente è costato la vita a tre persone: un uomo di 47 anni, un’anziana e il figlio sessantenne, quest’ultimo estratto vivo dalle macerie ma deceduto poco dopo in ospedale. Il bilancio finale ha registrato anche due feriti.