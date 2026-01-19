Fuga di turisti da Crans-Montana dopo la strage di Capodanno, disdette tra hotel e strutture in crisi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Crans-Montana, località simbolo del turismo alpino svizzero, la tragedia del locale Le Constellation ha lasciato una ferita che va oltre il lutto. Dopo l’incendio in cui sono morti 40 giovanissimi e oltre 100 persone sono rimaste ferite, il paese fa i conti con le conseguenze economiche per le attività. Tante disdette negli hotel, ipotesi di appartamenti in vendita e una stagione che va avanti solo sulle rinunce impossibili per i turisti.

Disdette negli hotel di Crans-Montana

Le prime conseguenze della strage di Crans-Montana si misurano nelle prenotazioni cancellate. Nei giorni successivi alla tragedia, diversi hotel del centro hanno registrato disdette, soprattutto tra la clientela straniera.

“Oggi abbiamo 22 camere libere su 33”, racconta un albergatore affacciato proprio sulla via del Le Constellation. I gruppi organizzati, invece, tengono, ma solo perché hanno prenotato molto tempo prima.

ANSA

Al contrario le prenotazioni individuali e le nuove prenotazioni calano. La sensazione, condivisa da più operatori, è quella di un flusso turistico che è rallentato bruscamente e che faticherà a ripartire. C’è chi ha scelto di restare chiuso per non perdere troppo.

Cosa dicono le associazioni

A confermare che non si tratta solo di impressioni sono le associazioni di categoria. Géraldine Bestenheider, presidente dell’associazione alberghiera locale, parla apertamente di un’ondata di cancellazioni.

“È un fenomeno diffuso. Offriamo ai clienti la possibilità di posticipare o ricevere una nota di credito”, ha spiegato.

Più amaro il tono di Cédric Berger, presidente dell’associazione dei proprietari di appartamenti e chalet: “La clientela italiana è furiosa. Molti stanno lasciando il paese. Dobbiamo riconquistarli, ma servirà tempo”.

“Dovevo essere lì con un amico”

Il trauma non è solo economico, è soprattutto emotivo. “Dovevo essere lì quella sera con un caro amico”, racconta un giovane cameriere di un hotel a quattro stelle. “Si è addormentato e non siamo più andati“, così si è salvato dalle fiamme.

Storie simili circolano a Crans-Montana, mentre Rue Centrale è diventata un luogo di pellegrinaggio. I turisti continuano a sciare, ma davanti al memoriale è un via vai continuo di persone che portano un fiore di fronte al locale.

C’è chi viaggia per un’ora solo per potare una candelina (elettrica perché ormai ha paura di fuoco) nel luogo della tragedia dove una sua collega ha collega ha perso la figlia di 15 anni. C’è un clima diverso in città e proprio questo che allontana i turisti.