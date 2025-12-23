Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 800 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere San Leone. Un giovane catanese di 29 anni è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stato sorpreso a fuggire con uno zaino carico di droga. L’operazione è stata eseguita per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella zona.

Controlli mirati nel quartiere San Leone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio di controllo è stato effettuato nel quartiere San Leone da parte degli agenti della squadra Volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. L’obiettivo dell’operazione era quello di prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di droga, che rappresenta una delle principali criticità della zona.

L’inseguimento e il sequestro della droga

Durante le attività di controllo, i poliziotti hanno notato un giovane che, alla vista delle pattuglie, si è dato alla fuga entrando in un’abitazione e uscendo poco dopo dal retro con un grosso zaino. Il ragazzo, identificato come un catanese di 29 anni, ha tentato di far perdere le proprie tracce correndo tra le vie del quartiere. Nel corso dell’inseguimento, uno degli agenti ha rinvenuto in strada un voluminoso involucro contenente 520 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti, poiché non è stato possibile accertare con certezza che fosse stata abbandonata dal giovane durante la fuga.

La perquisizione domiciliare e la confessione

Successivamente, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del 29enne, situata in via Fossa della Creta, dove in quel momento era presente la madre del giovane. All’interno della camera da letto e del salotto sono stati trovati quasi 200 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish, oltre a una macchina per il confezionamento delle dosi e materiale per sigillare le bustine. La madre ha contattato telefonicamente il figlio, che, messo alle strette, ha deciso di rientrare in casa. Una volta tornato, il giovane ha ammesso davanti agli agenti di esercitare saltuariamente l’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con la presunzione di innocenza che rimane valida fino a eventuale condanna definitiva. Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. All’esito del rito, il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del catanese.

