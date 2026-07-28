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È stato tratto in arresto un latitante con doppia cittadinanza, brasiliana e italiana, ricercato a livello internazionale per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’uomo, condannato in Brasile a 8 anni 5 mesi e 14 giorni di reclusione, è stato localizzato e fermato a Ivrea dalla Polizia di Stato di Torino, al termine di una complessa attività investigativa.

Un’indagine lunga e articolata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la cattura del latitante è avvenuta nei giorni scorsi grazie all’intervento della Squadra Mobile di Torino. L’arresto è stato possibile grazie a una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha trasmesso la richiesta di arresto emessa dalla Corte Federale di Vila Vehla, in Brasile. L’uomo era stato condannato nel 2024 per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

L’individuazione del ricercato è stata il risultato di un’attività investigativa prolungata, fatta di pedinamenti e appostamenti, che ha permesso agli investigatori di localizzarlo nel comune di Ivrea. L’operazione si è inserita nell’ambito del Progetto “WANTED”, coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia. La Squadra Mobile di Torino ha condotto mirate iniziative di ricerca, che hanno portato all’arresto del soggetto.

I fatti contestati: archiviazione e trasmissione di materiale illecito

L’uomo, ex agente della Polizia Federale Brasiliana, è stato ritenuto colpevole di aver archiviato nel 2014 su un cloud un’immagine esplicita che coinvolgeva un minore, utilizzando un indirizzo IP collegato a una stazione di polizia. Le indagini delle autorità brasiliane hanno accertato che, tra il 2011 e il 2016, il soggetto aveva archiviato almeno 139 file tra fotografie e video con contenuti pedopornografici, trasmettendo a terzi almeno 19 file dello stesso tipo.

Collaborazione internazionale e arresto

L’Interpol brasiliana, nell’ambito del programma di collaborazione internazionale di Polizia “EL PACcTO 2.0”, ha segnalato la presenza del latitante sul territorio italiano. Grazie a questa segnalazione e alla cooperazione tra le forze dell’ordine dei due Paesi, la Polizia di Stato ha potuto localizzare e arrestare l’uomo a Ivrea. Dopo la cattura, il soggetto è stato condotto nel carcere di Torino, dove rimane a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello, competente per la procedura di estradizione verso il Brasile.

IPA