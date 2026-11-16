Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato arrestato dopo una fuga pericolosa a Catania. Il 26enne, sorvegliato speciale, è stato fermato dopo essere scappato a bordo di un’auto rubata e aver messo a rischio pedoni e automobilisti nel quartiere Picanello. Inoltre ha danneggiato l’auto della polizia, speronandola.

L’alt ignorato e la fuga a Catania: speronata l’auto della polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i “Falchi” della Squadra Mobile di Catania hanno riconosciuto il giovane durante un controllo a Picanello, anche per via dei suoi precedenti. Quando si è accorto della presenza degli agenti, non si è fermato all’alt: ha accelerato e ha speronato la parte anteriore dell’auto di servizio, cercando di aprirsi un varco.

L’uomo ha poi attraversato a tutta velocità le strade del quartiere, in un’ora di punta, mettendo in pericolo i pedoni. Dopo aver perso il controllo dell’auto, si è schiantato contro un’utilitaria con a bordo due anziani. Nonostante l’incidente, ha tentato di proseguire la fuga dirigendosi verso i poliziotti, scesi dalla vettura per bloccarlo e soccorrere gli occupanti dell’altra auto. Gli agenti sono riusciti a evitare l’impatto, mentre il giovane è scappato percorrendo contromano le stradine della zona.

Rintracciato nelle ore successive

Le ricerche sono andate avanti nelle ore successive, fino al rintraccio e all’arresto per fuga pericolosa. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di verificare che l’auto era stata rubata poco prima nella zona di piazza Madonna della Salute.

Il giovane è stato anche denunciato per furto aggravato, danneggiamento dell’auto di servizio e violazione delle prescrizioni legate alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Informato il pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 26enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.