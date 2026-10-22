Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un trentenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una fuga pericolosa in auto a Parma. L’uomo è accusato di fuga pericolosa, guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e resistenza a pubblico ufficiale: ha cercato di sottrarsi a un controllo, prima in auto e poi a piedi. Alla fine è stato fermato nel bagno di un fast food.

Parma: l’alt non rispettato e l’inseguimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, nel tardo pomeriggio. Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Parma, Distaccamento di Fornovo Taro, stava svolgendo l’operazione Mobilità Sicura quando ha intimato l’alt a un’auto sulla Tangenziale di Parma. Dopo aver finto di fermarsi, il conducente ha fatto un’improvvisa inversione a U in un tratto curvilineo e si è immesso di nuovo sulla tangenziale ad alta velocità, nel tentativo di seminare gli agenti.

La fuga in auto nel quartiere San Leonardo

Gli operatori si sono messi all’inseguimento, mantenendo una distanza di sicurezza. Per sfuggire alla pattuglia, il conducente ha imboccato le strade trafficate del quartiere San Leonardo e ha proseguito nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi. Durante la corsa non ha rispettato la segnaletica, ha superato segnali di stop e divieti e ha viaggiato più volte contromano, mettendo a rischio pedoni e altri veicoli.

Dopo circa 10 minuti, ha perso il controllo dell’auto e ha urtato uno spartitraffico, danneggiando gravemente il mezzo. Ha quindi continuato la fuga a piedi e si è nascosto nei bagni di un fast food nelle vicinanze, dove gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo.

Gli accertamenti e l’arresto

I controlli hanno accertato che l’uomo si trovava in stato di alterazione per aver assunto alcol: il tasso alcolemico rilevato era pari a tre volte il limite consentito. È inoltre emerso che la patente era scaduta da quasi un anno.

Considerata la pericolosità delle manovre, i poliziotti lo hanno arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 192, comma 7, del Codice della strada, introdotta di recente nell’ordinamento. L’uomo è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Parma, che coordina le indagini e ha disposto il rito direttissimo il giorno successivo. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.

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