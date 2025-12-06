Fuga folle con un Suv rubato a Monza: inseguimento in pieno giorno, perché il conducente stava scappando
Un cittadino straniero è stato arrestato a Monza dopo un inseguimento: guidava un SUV rubato e aveva 1.660 euro in contanti.
Un arresto e 1.660 euro sequestrati dalla Squadra Volante della Questura di Monza e Brianza. Un cittadino straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel pomeriggio del 4 dicembre 2025 dopo aver tentato la fuga a bordo di un SUV risultato oggetto di appropriazione indebita. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e reingresso illegale nel territorio dello Stato, e denunciato per ricettazione.
La fonte della notizia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 4 dicembre 2025 a Monza. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un cittadino straniero, pBarivo di fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati a spaccio di stupefacenti, lesioni personali e violazioni della normativa sul soggiorno.
L’avvistamento del veicolo e l’inseguimento
Intorno alle ore 15:20, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di un’autovettura sospetta presso un distributore di carburante in Viale Libertà a Monza. Il veicolo, un SUV Opel Grandland bianco, era stato denunciato come oggetto di appropriazione indebita nel mese di ottobre ed era intestato a una società di autonoleggio.
Alla vista degli agenti, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo, allontanandosi rapidamente con il SUV e dando il via a una fuga attraverso diverse vie del centro abitato. Gli equipaggi della Polizia di Stato hanno seguito il veicolo, mantenendo il contatto radio costante con la Sala Operativa e coordinando le manovre per non perdere di vista l’auto in fuga.
La fuga a piedi e il fermo
Dopo alcuni minuti di inseguimento, il conducente ha abbandonato il SUV e ha proseguito la fuga a piedi. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo nel parcheggio dell’Università Bicocca – Polo di Medicina, dove è stato immobilizzato in sicurezza.
La perquisizione e il sequestro del denaro
Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto la somma di 1.660 euro in contanti, che è stata sottoposta a sequestro per gli accertamenti di rito.
L’arresto e le accuse
L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e reingresso illegale nel territorio dello Stato dopo essere stato già rimpatriato. Inoltre, è stato denunciato per ricettazione in relazione al SUV risultato oggetto di appropriazione indebita. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era già gravato da precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e violazioni amministrative in materia di soggiorno.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.