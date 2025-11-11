Fuga folle dalla polizia a Bologna su un monopattino lanciato a 80 km/h, 18enne cade e viene fermato
Un giovane tunisino è stato denunciato a Bologna per spaccio dopo una fuga a 80 km/h su monopattino elettrico modificato.
È stato denunciato un giovane cittadino tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato nella serata di lunedì 10 novembre a Bologna. Il ragazzo, classe 2007, è stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 350 euro in contanti, dopo aver tentato di sfuggire ai controlli a bordo di un monopattino elettrico modificato, lanciato a una velocità di 80 km/h.
Il tentativo di fuga a bordo del monopattino
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di lunedì 10 novembre, quando una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha effettuato un controllo di routine in Bologna, precisamente in via Bonaventura Cavalieri.
Intorno alle ore 21:00, gli agenti hanno notato un giovane cittadino tunisino che si aggirava a bordo di un monopattino elettrico. Al segnale di alt intimato dai poliziotti, il ragazzo ha improvvisamente accelerato, tentando di evitare il controllo e raggiungendo la velocità di 80 km/h. Nel disperato tentativo di fuga, ha però perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.
L’identificazione e la scoperta della droga
Dopo essersi assicurati delle condizioni del giovane e avergli prestato soccorso, gli agenti hanno proceduto all’identificazione. Durante questa fase, sono stati rinvenuti 8 grammi di hashish e 350 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il possesso della sostanza stupefacente e della somma di denaro ha fatto scattare la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Il monopattino modificato e il sequestro
Il monopattino elettrico utilizzato dal giovane, un modello Kukirin G4, è risultato essere stato modificato per raggiungere velocità ben superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, che prevede un massimo di 20 km/h. Il mezzo, in grado di toccare gli 80 km/h, è stato quindi posto sotto sequestro amministrativo dagli agenti intervenuti.
I precedenti e la denuncia
L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’episodio mette in evidenza l’attenzione delle autorità verso il contrasto allo spaccio di droga e l’utilizzo improprio di mezzi di trasporto modificati, che possono rappresentare un pericolo sia per chi li guida sia per gli altri utenti della strada.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.