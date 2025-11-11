Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato denunciato un giovane cittadino tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato nella serata di lunedì 10 novembre a Bologna. Il ragazzo, classe 2007, è stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 350 euro in contanti, dopo aver tentato di sfuggire ai controlli a bordo di un monopattino elettrico modificato, lanciato a una velocità di 80 km/h.

Il tentativo di fuga a bordo del monopattino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di lunedì 10 novembre, quando una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha effettuato un controllo di routine in Bologna, precisamente in via Bonaventura Cavalieri.

Intorno alle ore 21:00, gli agenti hanno notato un giovane cittadino tunisino che si aggirava a bordo di un monopattino elettrico. Al segnale di alt intimato dai poliziotti, il ragazzo ha improvvisamente accelerato, tentando di evitare il controllo e raggiungendo la velocità di 80 km/h. Nel disperato tentativo di fuga, ha però perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

L’identificazione e la scoperta della droga

Dopo essersi assicurati delle condizioni del giovane e avergli prestato soccorso, gli agenti hanno proceduto all’identificazione. Durante questa fase, sono stati rinvenuti 8 grammi di hashish e 350 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il possesso della sostanza stupefacente e della somma di denaro ha fatto scattare la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il monopattino modificato e il sequestro

Il monopattino elettrico utilizzato dal giovane, un modello Kukirin G4, è risultato essere stato modificato per raggiungere velocità ben superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, che prevede un massimo di 20 km/h. Il mezzo, in grado di toccare gli 80 km/h, è stato quindi posto sotto sequestro amministrativo dagli agenti intervenuti.

I precedenti e la denuncia

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’episodio mette in evidenza l’attenzione delle autorità verso il contrasto allo spaccio di droga e l’utilizzo improprio di mezzi di trasporto modificati, che possono rappresentare un pericolo sia per chi li guida sia per gli altri utenti della strada.

