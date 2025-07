Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fuga rocambolesca, simulazione di reato e resistenza a Pubblico Ufficiale: è questo il riassunto di un episodio avvenuto nella notte del 28 maggio a Trani, dove un 25enne con precedenti penali è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che il giovane è stato ritenuto gravemente indiziato di aver commesso simulazione di reato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la misura cautelare è stata eseguita dagli uomini della Sezione Operativa della Compagnia di Trani, che hanno portato avanti un’attività investigativa minuziosa e dettagliata. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l’intera sequenza degli eventi che si sono verificati nella notte tra il 28 maggio e il giorno successivo, quando il giovane, alla guida di una potente monovolume, si è imbattuto in una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio.

La fuga per le vie del centro e il pericolo per la cittadinanza

Alla vista dei militari, il 25enne ha scelto di darsi alla fuga, percorrendo a tutta velocità le vie del centro abitato di Trani. Durante l’inseguimento, il giovane ha perso il controllo del mezzo, andando a collidere violentemente contro alcuni veicoli regolarmente parcheggiati sulla pubblica via. Nonostante l’impatto, ha proseguito la corsa, superando un incrocio semaforico con il rosso nella zona di Pozzopiano, rischiando di provocare un grave incidente stradale con un altro veicolo in transito. Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti tra i passanti e gli altri automobilisti.

Il passeggero estraneo ai fatti

A bordo della monovolume si trovava anche un secondo soggetto, che, come hanno appurato le indagini, era del tutto estraneo ai fatti. L’uomo aveva chiesto un semplice passaggio e, resosi conto della gravità della situazione, ha deciso di scendere dal veicolo alla prima occasione utile, temendo le possibili conseguenze della fuga. La sua posizione è stata chiarita dagli investigatori, che lo hanno escluso da ogni responsabilità penale.

La simulazione del furto e la denuncia in caserma

Il giorno seguente ai fatti, il 25enne si è presentato presso una caserma dell’Arma dei Carabinieri per denunciare il furto della propria auto. L’intento era quello di eludere le proprie responsabilità e sviare le indagini, facendo credere di essere stato vittima di un reato anziché autore di una fuga pericolosa e di danneggiamenti. Tuttavia, gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di smascherare la messinscena: l’uomo aveva abbandonato volontariamente il veicolo dopo la fuga, inscenando il furto per coprire le proprie azioni.

L’ordinanza di custodia cautelare e le accuse

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Trani ha richiesto l’emissione di una misura cautelare nei confronti del giovane, richiesta che è stata accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani. Il 25enne è stato quindi raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare e dovrà rispondere delle accuse di simulazione di reato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il ruolo dei Carabinieri e l’importanza delle indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha messo in luce l’efficacia delle attività di controllo del territorio e la capacità investigativa degli uomini dell’Arma. Grazie a un lavoro scrupoloso e all’analisi delle testimonianze e dei rilievi effettuati sul posto, è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti e individuare le responsabilità del giovane, nonostante il tentativo di depistaggio messo in atto con la falsa denuncia di furto.

Le conseguenze per la sicurezza pubblica

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti di Trani, soprattutto per il rischio corso da automobilisti e pedoni durante la fuga del 25enne. L’attraversamento di incroci con il semaforo rosso e la collisione con auto parcheggiate hanno evidenziato la pericolosità di comportamenti di questo tipo, che possono mettere a repentaglio la sicurezza di tutta la comunità.

Le prossime fasi del procedimento

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, dovrà ora affrontare il procedimento giudiziario che lo vede imputato per simulazione di reato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’inchiesta prosegue per chiarire ogni aspetto della vicenda e valutare eventuali ulteriori responsabilità.

