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Due arresti e un ingente sequestro di droga e denaro a Pizzighettone, dove un uomo di 37 anni e una donna di 32 anni, entrambi pregiudicati, sono stati fermati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è avvenuto in serata nella località Tencara Inferiore, dopo un inseguimento che ha permesso ai militari di bloccare il veicolo sospetto e procedere agli arresti.

Il controllo e l’inseguimento: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un servizio di pattugliamento serale nella zona di Tencara Inferiore, nel territorio di Pizzighettone. I militari hanno notato un’autovettura con tre persone a bordo che si aggirava con fare sospetto. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo accelerando bruscamente, dando così il via a un inseguimento.

L’intervento dei Carabinieri e la fuga nei campi

La prontezza dei Carabinieri ha permesso di sbarrare rapidamente la strada al veicolo, costringendolo a fermarsi in sicurezza. Nel momento in cui l’auto si è arrestata, il passeggero anteriore è sceso repentinamente dal mezzo e si è dato alla fuga nei campi adiacenti, riuscendo a far perdere le proprie tracce nell’oscurità. Gli altri due occupanti, un uomo e una donna già noti alle forze dell’ordine, sono stati immediatamente bloccati e messi in sicurezza dai militari.

La perquisizione e il sequestro di droga, armi e denaro

La successiva perquisizione personale e veicolare ha chiarito le ragioni della fuga. All’interno dell’abitacolo, i Carabinieri hanno rinvenuto tre coltelli da cucina, una cesoia da giardino e un cacciavite, strumenti considerati oggetti atti ad offendere. Sono stati inoltre trovati due bilancini di precisione, una somma in contanti pari a 3.650 euro e diverse tipologie di sostanze stupefacenti: 10,5 grammi di cocaina, 80 grammi di eroina, 70 grammi di hashish e 20 grammi di una sostanza semisolida marrone, attualmente sottoposta ad analisi per determinarne la composizione.

Gli arresti e la destinazione dei fermati

I due soggetti sono stati dichiarati in stato di arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale Femminile di Brescia Verziano, mentre l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Cremona.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo le indagini per identificare il terzo occupante del veicolo, riuscito a fuggire nei campi durante l’operazione. L’attenzione resta alta nella zona di Pizzighettone per prevenire e contrastare fenomeni di spaccio e detenzione illegale di armi, come dimostrato dall’efficacia dell’intervento condotto dai militari della locale stazione.

IPA