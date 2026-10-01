Fuga in monopattino nel centro storico di Lecce con hashish gettato per strada, un denunciato

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Un uomo denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale nella notte del 29 settembre 2026 nel centro storico di Lecce. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli contro lo spaccio di droga, portando anche al sequestro di un monopattino e di hashish. L’uomo, già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato condotto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lecce ha notato due giovani a bordo di un monopattino in via Ascanio Grandi. I due, alla vista degli agenti, hanno accelerato bruscamente in direzione di piazzetta Santa Chiara, attraversando il centro storico a forte velocità e imboccando un passaggio pedonale tra i passanti.

Inseguimento nel cuore della città

La fuga dei due giovani ha dato il via a un inseguimento per le vie del centro storico, rendendo necessario l’intervento di una seconda volante. Durante la corsa, il passeggero del monopattino si è liberato di alcuni oggetti, gettandoli a terra nel tentativo di disfarsene. L’inseguimento si è concluso all’altezza di un incrocio, dove il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Fuga e arresto

Il guidatore del monopattino è riuscito a dileguarsi a piedi, abbandonando un telefono cellulare durante la fuga. Gli agenti, invece, sono riusciti a bloccare il passeggero, un uomo di venticinque anni. Nonostante abbia tentato di opporre resistenza agli operatori di polizia, il giovane è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, che però ha dato esito negativo.

Il sequestro della droga

Gli agenti hanno recuperato l’involucro gettato poco prima dal passeggero, rinvenendo un pacchetto contenente 4,3 grammi di hashish e, poco distante, un panetto della stessa sostanza dal peso di circa 49,8 grammi. Il materiale, insieme al monopattino utilizzato per la fuga, è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Identificazione e provvedimento di espulsione

Condotto presso gli uffici della Questura di Lecce, l’uomo – privo di documenti identificativi – è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici da parte della Polizia Scientifica per accertarne l’identità. Dagli accertamenti è emerso che il venticinquenne, di origine straniera e già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla Questura di Siracusa.

Espulsione dal territorio nazionale

Al termine dell’istruttoria, il Questore di Lecce ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L’uomo è stato quindi affidato all’Ufficio Immigrazione e condotto presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, dove resterà in attesa di essere accompagnato alla frontiera.

IPA