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Un giovane di Napoli è stato arrestato a Caserta con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto aggravato in concorso. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di sabato, quando il ragazzo è stato fermato dopo un breve inseguimento. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il veicolo su cui viaggiava era già stato segnalato nei giorni precedenti per essere stato utilizzato in diversi furti d’auto nella zona di Pinetamare e Villaggio Coppola.

La fuga e la resistenza agli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato di Caserta, l’intervento ha avuto luogo durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Castel Volturno. Nel corso del pattugliamento, i poliziotti hanno individuato un’autovettura già nota alle forze dell’ordine per essere stata segnalata nei giorni precedenti. Il mezzo era sospettato di essere stato utilizzato per la commissione di numerosi furti di auto nelle aree di Pinetamare e Villaggio Coppola.

Alla vista della pattuglia, il conducente, un 19enne di Napoli, ha dapprima arrestato la marcia, ma subito dopo è sceso dal veicolo tentando la fuga a piedi. Durante il tentativo di allontanarsi, il giovane ha opposto una violenta resistenza agli agenti, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento, il ragazzo è inciampato, permettendo così ai poliziotti di raggiungerlo, bloccarlo e immobilizzarlo.

L’arresto e le decisioni dell’autorità giudiziaria

Una volta condotto negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, il 19enne è stato sottoposto a perquisizione. All’interno dell’autovettura, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi da scasso: un cacciavite lungo circa 30 centimetri, due paia di guanti, una torcia e tre chiavi di diversi modelli compatibili con sistemi di sicurezza Block Shaft. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, in quanto ritenuto funzionale alla commissione di furti d’auto.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il giudizio direttissimo, che si è svolto nella mattinata successiva. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha applicato nei confronti dell’indagato la misura alternativa dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

IPA