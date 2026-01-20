Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia dopo aver rubato un’auto e aver tentato di sfuggire ai controlli per le vie di Catania. I ragazzi, di 22 anni e 20 anni, sono stati bloccati dopo un inseguimento che ha messo a rischio la sicurezza pubblica e si sono visti contestare diversi reati, tra cui furto, resistenza e ricettazione.

Furto d’auto a Catania

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri e ha visto protagonisti due giovani originari di Biancavilla. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto d’auto avvenuto nei pressi di un centro commerciale situato sulla strada statale 121.

Grazie al dispositivo GPS installato sul veicolo rubato i poliziotti sono riusciti a localizzare l’auto e a monitorarne gli spostamenti. L’inseguimento si è sviluppato lungo viale Mario Rapisardi, dove gli agenti hanno intimato l’alt ai fuggitivi.

Tuttavia il conducente ventiduenne ha ignorato l’ordine, ingranando la retromarcia e tamponando la vettura della Polizia per poi tentare la fuga ad alta velocità tra le strade trafficate della città.

La fuga e i rischi per la sicurezza

Durante la fuga i due giovani hanno messo in pericolo l’incolumità di automobilisti e passanti, proseguendo la corsa fino a piazza Risorgimento.

Qui, nonostante la presenza di un secondo equipaggio della Polizia, i fuggitivi hanno urtato nuovamente una volante danneggiandola in più punti. Nonostante l’impatto gli agenti sono riusciti a scendere dall’auto e a bloccare i due ragazzi.

L’aggressione agli agenti

Nel momento dell’arresto il ventiduenne ha cercato di liberarsi di un dispositivo OBD, strumento comunemente utilizzato per bypassare le centraline delle auto e metterle in moto senza chiavi.

Il gesto non è sfuggito agli agenti e, durante le fasi concitate dell’arresto, uno dei poliziotti è stato aggredito fisicamente dal giovane.

Le indagini e le accuse

Le indagini svolte nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di accertare che il ventiduenne aveva materialmente commesso il furto dell’auto, parcheggiata nell’area del centro commerciale, e che il complice ventenne lo aveva aiutato nella fuga con l’intenzione di portare il veicolo in un luogo sicuro.

Una volta fermati e identificati, i due giovani sono stati arrestati per resistenza in concorso. Al ventiduenne sono stati contestati anche i reati di furto e i danni provocati alla volante della Polizia, mentre al ventenne è stata attribuita la ricettazione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno i due giovani sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.

