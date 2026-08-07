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È di un arresto e oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Licata. Un trentenne del luogo è stato fermato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato notato in atteggiamento sospetto durante un controllo nella zona del Villaggio dei Fiori. L’uomo è stato successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento dei militari della Stazione di Licata, supportati dalla Sezione Radiomobile della locale Compagnia. L’operazione si è svolta durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati legati allo spaccio di droga.

Il controllo e l’arresto in flagranza

Nel corso del pattugliamento nella zona denominata “Villaggio dei Fiori”, i Carabinieri hanno notato il trentenne che, alla vista della pattuglia, ha assunto un comportamento insofferente e ha tentato di allontanarsi rapidamente. Questo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con ulteriori accertamenti nei confronti dell’uomo.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

I Carabinieri hanno esteso i controlli all’abitazione in uso al sospettato. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 109 grammi di cocaina, confezionata sottovuoto, e circa 100 grammi di hashish, entrambi occultati all’interno dell’immobile. Tutte le sostanze stupefacenti sono state immediatamente sottoposte a sequestro, come previsto dalla normativa vigente in materia di detenzione di droga.

Le conseguenze per l’indagato

Al termine delle formalità di rito, il trentenne è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

IPA