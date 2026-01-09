Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per truffa ai danni di un’anziana, dopo un inseguimento sulla A1 nei pressi di Magliano Sabina. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato reso noto dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato monili in oro e 210 euro recuperati durante l’operazione. L’arrestato è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

L’inseguimento sulla A1 e il tentativo di fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno che continua a destare preoccupazione nelle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord hanno intimato l’alt a una Fiat Panda con una persona a bordo, all’altezza di Magliano Sabina sull’autostrada A1. Il conducente, invece di fermarsi, ha ignorato l’ordine e ha iniziato a compiere repentini cambi di corsia e manovre evasive, accelerando bruscamente nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Durante l’inseguimento, giunti all’altezza del km 507 dell’A1, gli agenti hanno notato che l’auto rallentava e il conducente gettava dal finestrino anteriore sinistro un involucro scuro. Poco dopo, l’uomo ha desistito dalla fuga in auto, si è fermato in corsia d’emergenza e ha tentato di scappare a piedi, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti.

Il recupero della refurtiva

Dopo aver fermato il conducente e svolto i primi accertamenti sull’uomo e sul veicolo, gli agenti hanno effettuato una ricognizione della zona per recuperare quanto era stato gettato dal finestrino durante la corsa. Sono così riusciti a rinvenire un cappello di lana nero, appartenente al fermato, al cui interno erano nascosti alcuni monili in oro e delle banconote per un totale di 210 euro.

La truffa a Chianciano Terme

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo si era reso responsabile di una truffa ai danni di un’anziana signora, avvenuta nel comune di Chianciano Terme, dove la vittima aveva già formalizzato la denuncia presso le autorità competenti.

L’arresto e le indagini in corso

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti. La refurtiva è stata sequestrata e sarà restituita all’avente diritto.

IPA