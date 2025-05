Fuga spericolata per le vie di Benevento e lancio di cocaina dal finestrino, due giovani arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani di Benevento sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione si è svolta quando, durante un controllo stradale, i due non si sono fermati all’alt della Polizia.

Inseguimento e arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati. Gli agenti della Squadra Mobile erano impegnati a presidiare le principali strade di accesso alla città di Benevento quando un’auto sospetta con a bordo i due giovani ha ignorato l’alt intimato dalla Polizia, accelerando bruscamente verso la tangenziale ovest in direzione della galleria Avellola. Diverse pattuglie si sono lanciate all’inseguimento, mentre l’auto in fuga effettuava manovre spericolate, mettendo in pericolo la sicurezza degli operatori e degli altri utenti della strada.

Recupero della droga

Giunti in prossimità dell’imbocco della galleria Avellola, i fuggitivi hanno improvvisamente svoltato verso via Avellino, tagliando la strada alle altre auto. Durante l’inseguimento, uno dei due ha lanciato un involucro trasparente dal finestrino, cercando di disperderlo nella vegetazione. L’auto è stata bloccata poco dopo e i passeggeri sono stati sottoposti a perquisizione personale. L’involucro recuperato conteneva cocaina per un peso complessivo lordo di 206,25 grammi.

Perquisizioni e ulteriori ritrovamenti

Nel corso delle perquisizioni, sia sul posto che presso le abitazioni dei due indagati, sono stati rinvenuti hashish per un peso totale di oltre 15 grammi, un coltello da cucina intriso della stessa sostanza e un bilancino di precisione. I due uomini sono stati condotti presso gli uffici della Questura e, al termine delle formalità di rito, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Custodia cautelare

Come disposto dal P.M. di turno, i due giovani sono stati sottoposti alla misura pre-cautelare della custodia in carcere in attesa del giudizio di convalida. Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale di Benevento.

