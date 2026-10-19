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Si è conclusa a Ferrara la folle corsa di un 35enne, finito in amette dopo un lungo inseguimento dei carabinieri. Intercettato a Medelana di Ostellato, l’operaio ha cercato di far perdere le proprie tracce al volante della sua auto, opponendo poi una dura resistenza fisica ai militari al momento del fermo.

La fuga dopo l’alt: cos’è successo

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore hanno notato l’utilitaria sospetta durante un ordinario controllo stradale: le targhe, sia quella anteriore sia quella posteriore, erano coperte con dei panni.

La pattuglia ha intimato al conducente di fermarsi, ma lui ha ignorato i segnali acustici e luminosi e ha accelerato, attraversando a forte velocità le strade della zona.

Una volta raggiunta una via periferica di Ferrara, l’uomo ha lasciato l’auto a bordo strada e ha tentato di scappare a piedi nei campi. I carabinieri lo hanno inseguito senza perderlo di vista. Per sottrarsi al fermo, il 35enne ha opposto una violenta resistenza e ha ingaggiato una colluttazione con i militari. È stato bloccato e reso inoffensivo anche con l’uso dello spray antiaggressione in dotazione.

Le accuse e il sequestro dell’auto

L’uomo è stato arrestato in flagranza perché ritenuto presunto responsabile di resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che di inosservanza della normativa sul soggiorno. L’auto utilizzata per la fuga è stata sequestrata perché senza copertura assicurativa.

L’arresto a Ferrara e i domiciliari

Terminate le formalità, il pubblico ministero di turno della Procura di Ferrara ha disposto che l’arrestato fosse accompagnato al proprio domicilio.

IPA