Fugge a folle velocità e aggredisce i carabinieri a Ferrara, 35enne arrestato dopo una violenta colluttazione
Un operaio di 35 anni è stato arrestato dopo aver ignorato l’alt, tentato la fuga e opposto resistenza ai carabinieri.
Si è conclusa a Ferrara la folle corsa di un 35enne, finito in amette dopo un lungo inseguimento dei carabinieri. Intercettato a Medelana di Ostellato, l’operaio ha cercato di far perdere le proprie tracce al volante della sua auto, opponendo poi una dura resistenza fisica ai militari al momento del fermo.
- La fuga dopo l’alt: cos'è successo
- Le accuse e il sequestro dell'auto
- L'arresto a Ferrara e i domiciliari
La fuga dopo l’alt: cos’è successo
I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore hanno notato l’utilitaria sospetta durante un ordinario controllo stradale: le targhe, sia quella anteriore sia quella posteriore, erano coperte con dei panni.
La pattuglia ha intimato al conducente di fermarsi, ma lui ha ignorato i segnali acustici e luminosi e ha accelerato, attraversando a forte velocità le strade della zona.
Una volta raggiunta una via periferica di Ferrara, l’uomo ha lasciato l’auto a bordo strada e ha tentato di scappare a piedi nei campi. I carabinieri lo hanno inseguito senza perderlo di vista. Per sottrarsi al fermo, il 35enne ha opposto una violenta resistenza e ha ingaggiato una colluttazione con i militari. È stato bloccato e reso inoffensivo anche con l’uso dello spray antiaggressione in dotazione.
Le accuse e il sequestro dell’auto
L’uomo è stato arrestato in flagranza perché ritenuto presunto responsabile di resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che di inosservanza della normativa sul soggiorno. L’auto utilizzata per la fuga è stata sequestrata perché senza copertura assicurativa.
L’arresto a Ferrara e i domiciliari
Terminate le formalità, il pubblico ministero di turno della Procura di Ferrara ha disposto che l’arrestato fosse accompagnato al proprio domicilio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.