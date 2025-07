Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un fermo e una denuncia il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia nella cosiddetta “Zona Rossa” di Vicenza, dove un uomo è stato identificato come presunto autore di rapina dopo un inseguimento a piedi. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 30 luglio, quando la Squadra Volanti della Questura ha richiesto i documenti a un soggetto che si aggirava in Via dei Mille. L’uomo, privo di documenti, ha tentato la fuga ed è stato bloccato grazie anche all’aiuto di un cittadino. Successivamente, è stato riconosciuto come responsabile di una rapina avvenuta pochi giorni prima in Viale della Pace. L’uomo, già destinatario di una misura cautelare, è stato indagato per rapina aggravata.

Il controllo nella Zona Rossa e la fuga improvvisa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio alle ore 17.00 del 30 luglio, quando una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Vicenza era impegnata in un servizio di controllo del territorio, in attuazione dell’ordinanza che istituisce la cosiddetta “Zona Rossa”. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno fermato un uomo che percorreva a piedi Via dei Mille, chiedendogli di esibire i documenti d’identità.

L’uomo, tuttavia, è risultato sprovvisto dei documenti richiesti e ha mostrato subito segni di nervosismo e alterazione. Più volte ha tentato di allontanarsi, cercando di eludere il controllo degli agenti. Improvvisamente, approfittando di un momento di distrazione e di un varco tra gli operatori, è riuscito a scappare, dando il via a un inseguimento a piedi per le vie del centro.

L’inseguimento e il fermo grazie all’aiuto di un passante

La fuga dell’uomo non è durata a lungo. Dopo un breve inseguimento, uno degli agenti è riuscito a raggiungerlo e, grazie anche all’intervento di un cittadino che si trovava nei paraggi, lo ha bloccato. L’uomo è stato quindi immobilizzato e accompagnato presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione.

Durante il fermo, il soggetto ha continuato a mostrare segni di agitazione, ma gli agenti sono riusciti a mantenere la situazione sotto controllo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito alle fasi concitate dell’inseguimento e del fermo.

L’identificazione e il collegamento con la rapina in Viale della Pace

Una volta condotto negli uffici della Questura, l’uomo è stato sottoposto alle procedure di identificazione. Gli agenti hanno quindi visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, riuscendo a riconoscere con certezza il soggetto come l’autore di una rapina avvenuta il 23 luglio 2025 in Viale della Pace, sempre a Vicenza.

Il collegamento tra il fermato e la rapina è stato possibile grazie all’analisi delle immagini registrate, che hanno permesso agli investigatori di confrontare i tratti somatici e gli abiti indossati dall’uomo con quelli ripresi durante il colpo. La conferma dell’identità ha portato alla denuncia del soggetto per il reato di rapina aggravata, ai sensi dell’articolo 628, comma 2, del codice penale.

I precedenti e la misura cautelare già in atto

L’uomo fermato non era nuovo alle forze dell’ordine. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era già stato sottoposto, in data 12 giugno 2025, a una misura cautelare disposta dal Tribunale di Vicenza: il divieto di dimora nel comune. Inoltre, risultano a suo carico numerosi precedenti di polizia per reati analoghi.

Nonostante il divieto di dimora, l’uomo si trovava ancora nel territorio comunale, in violazione della misura imposta. Questo elemento ha aggravato la sua posizione, portando gli agenti a deferirlo in stato di libertà e a indagarlo per il reato di rapina aggravata.

L’arresto e la denuncia dell’uomo rappresentano un importante risultato nell’attività di prevenzione e repressione dei reati nella città di Vicenza. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire che la sicurezza dei cittadini sia sempre tutelata.

