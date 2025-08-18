Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Massa Lombarda. Un uomo straniero di 40 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver tentato di sfuggire a un controllo, minacciando i militari con un martello e strattonandoli durante l’arresto. L’episodio si è verificato intorno alle ore 21:00, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo hanno notato un’autovettura sospetta nella periferia del comune. L’uomo è stato arrestato dopo un inseguimento ad alta velocità, culminato con la sua resistenza all’arresto.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è scaturita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire episodi di reato nelle aree periferiche.

L’inseguimento nella periferia di Massa Lombarda

Durante un normale pattugliamento serale, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo hanno notato un’autovettura che si muoveva a bassa velocità in alcune vie periferiche di Massa Lombarda. Il comportamento sospetto del conducente ha spinto i Carabinieri a seguire il veicolo per procedere a un controllo degli occupanti.

Quando i militari hanno intimato l’alt, il conducente ha inizialmente dato l’impressione di voler collaborare, rallentando la marcia. Tuttavia, in un attimo, ha cambiato atteggiamento, accelerando bruscamente nel tentativo di eludere il controllo delle forze dell’ordine. Ne è nato così un inseguimento che ha visto la vettura raggiungere velocità elevate, arrivando a toccare i 160 km/h sulle strade della periferia.

La fuga e la minaccia ai militari

L’inseguimento è durato alcuni minuti, durante i quali i Carabinieri hanno mantenuto la vettura sospetta sotto stretto controllo. La corsa si è conclusa in una zona periferica del paese, dove il conducente, ormai braccato dalla pattuglia, ha arrestato la marcia.

Dal veicolo sono scesi quattro soggetti. Uno di loro, un uomo straniero di 40 anni, ha impugnato un grosso martello lungo 80 cm, minacciando i militari e cercando di favorire la fuga dei suoi complici nei campi circostanti.

L’arresto e la resistenza a pubblico ufficiale

Nonostante la situazione di pericolo, i Carabinieri sono riusciti a mantenere il controllo e a fermare l’uomo armato. Durante le fasi del controllo, il soggetto ha opposto una violenta resistenza, strattonando i militari nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Gli uomini dell’Arma, però, sono riusciti a bloccarlo definitivamente e a trarlo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini e le ricerche degli altri fuggitivi

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche degli altri tre soggetti che si sono dileguati nei campi approfittando della confusione generata dalla minaccia con il martello. Al momento, le indagini sono in corso per identificare e rintracciare i complici dell’uomo arrestato.

L’arresto dell’uomo straniero di 40 anni rappresenta un importante risultato nell’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri. L’episodio, caratterizzato da un inseguimento ad alta velocità e da una violenta resistenza all’arresto, evidenzia la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di reato e nel garantire la sicurezza della comunità di Massa Lombarda.

IPA