Una denuncia per evasione, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato a Sora, Frosinone, dove una donna sottoposta a detenzione domiciliare è stata trovata assente dalla propria abitazione durante un accertamento. L’episodio è avvenuto nella giornata del 6 febbraio e la donna dovrà ora rispondere del reato contestato davanti all’Autorità Giudiziaria.

Evade dai domiciliari a Sora

La vicenda si è svolta a Sora (Frosinone) e ha visto coinvolta una donna già sottoposta alla misura restrittiva della detenzione domiciliare. Gli agenti del commissariato locale hanno effettuato un controllo specifico presso l’abitazione della donna, riscontrando la sua assenza.

Nel corso di un servizio dedicato al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive, una volante del commissariato di P.S. di Sora si è recata presso il domicilio della donna nella giornata del 6 febbraio.

Cosa è emerso durante la verifica

Durante la verifica gli agenti hanno constatato che la persona sottoposta a detenzione domiciliare non si trovava all’interno dell’abitazione, come invece previsto dalla misura a cui era sottoposta.

Per quanto accertato la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di evasione. La Polizia di Stato ha sottolineato che la denuncia è stata formalizzata nella giornata di ieri a seguito degli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di Sora.

