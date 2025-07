Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Evasione e arresto sono le accuse a carico di un 34enne italiano, fermato e arrestato dai Carabinieri a Savona dopo che non era rientrato nella Casa Circondariale di Imperia al termine di un permesso di lavoro esterno. L’uomo è stato individuato in Piazza del Popolo, dove ha tentato la fuga alla vista dei militari, ma è stato bloccato dopo un inseguimento a piedi. Il fermato ha subito ammesso di essere evaso dal carcere di Imperia. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, durante un controllo di routine, e il detenuto è stato ricondotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il controllo in Piazza del Popolo e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona ha effettuato un controllo su alcune persone presenti in Piazza del Popolo. Durante l’identificazione, i militari hanno notato che uno degli uomini presenti mostrava segni evidenti di nervosismo. Alla vista delle divise, il soggetto ha tentato di allontanarsi rapidamente, insospettendo ulteriormente i Carabinieri.

L’inseguimento e l’ammissione dell’evasione

I militari hanno reagito prontamente e, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccare il 34enne. Una volta fermato, l’uomo non ha opposto resistenza e ha immediatamente confessato di essere protagonista di una evasione dalla Casa Circondariale di Imperia. La sua ammissione ha permesso ai Carabinieri di procedere rapidamente con le verifiche del caso.

Le verifiche e la conferma della fuga dal carcere

Gli accertamenti successivi hanno confermato quanto dichiarato dal fermato: risultava infatti detenuto presso la Casa Circondariale di Imperia e aveva ottenuto un permesso per lavoro esterno. Tuttavia, alcuni giorni prima, il 34enne si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro e non aveva fatto ritorno in carcere all’orario stabilito, facendo perdere le proprie tracce. La sua assenza era stata segnalata e le ricerche erano già in corso.

Il ritorno in carcere e la posizione giudiziaria

Dopo l’arresto, il 34enne è stato condotto nuovamente presso la Casa Circondariale di Imperia, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al momento, il procedimento si trova ancora nella fase preliminare e i provvedimenti adottati non implicano la responsabilità definitiva dell’indagato, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

