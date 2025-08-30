Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestro di armi e droga a Sommatino, dove un giovane di 23 anni è stato fermato con l’accusa di violenza domestica, detenzione illegale di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato nella serata di ieri, quando una richiesta di aiuto è stata ricevuta dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Caltanissetta, dopo che una donna aveva segnalato l’aggressione subita dalla figlia ventenne da parte del compagno. La giovane, temendo ulteriori violenze, si era rifugiata a casa dei genitori, lasciando il figlio neonato con l’uomo. L’operazione è stata avviata per garantire la sicurezza della vittima e del bambino.

La segnalazione e l’intervento immediato dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una donna, in evidente stato di agitazione, ha contattato la Centrale Operativa di Caltanissetta. La segnalazione riguardava la figlia ventenne, vittima di aggressione da parte del compagno, che si era rifugiata presso l’abitazione dei genitori per paura di subire ulteriori violenze. La giovane, ancora scossa, ha raccontato ai militari di essere fuggita di casa per sottrarsi all’ennesimo episodio di maltrattamenti, lasciando il figlio di pochi mesi con il compagno, che nel frattempo non rispondeva alle sue chiamate, alimentando la preoccupazione per l’incolumità del bambino.

L’arrivo dei militari e la messa in sicurezza del bambino

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta e della Stazione di Sommatino sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo in pochi minuti l’abitazione dove si trovava la vittima. Dopo aver raccolto le prime informazioni dalla giovane, che presentava segni evidenti di aggressione su braccio e volto, i militari si sono immediatamente diretti verso la casa del compagno. Nonostante i ripetuti tentativi di ottenere una risposta, la porta è rimasta chiusa e, temendo per la sicurezza del neonato, i Carabinieri hanno deciso di forzare una tapparella per entrare nell’appartamento.

La scoperta di armi e droga nell’abitazione

Una volta all’interno, i militari hanno trovato il bambino in buone condizioni e lo hanno affidato alle cure della nonna, che era stata invitata a recarsi sul posto. Durante l’intervento, i Carabinieri hanno notato un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’ambiente. Questo particolare ha spinto gli operatori a procedere con una perquisizione approfondita di tutti i locali dell’abitazione, trasformando così un’operazione per violenza domestica in un’azione di contrasto al crimine più articolata.

Il rinvenimento dell’arma e delle munizioni

Celata con particolare attenzione, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 6,35 di fabbricazione cecoslovacca, detenuta illegalmente. L’arma era pronta all’uso, con il caricatore inserito e 3 colpi, di cui uno già in canna. Oltre alla pistola, sono stati trovati altri 47 colpi dello stesso calibro, a conferma della piena operatività dell’arma. Il ritrovamento ha aggravato la posizione del giovane, già indagato per violenza domestica.

Il sequestro di sostanze stupefacenti e denaro

La perquisizione ha permesso di scoprire anche una notevole quantità di sostanze stupefacenti, suddivise in dosi e nascoste in vari punti dell’abitazione. In particolare, sono stati recuperati 10 grammi di cocaina, 660 grammi di hashish e 200 grammi di marijuana, tutte già pronte per la vendita. Inoltre, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 910 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini e la posizione dell’arrestato

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale per le successive analisi balistiche e tossicologiche. Il giovane di 23 anni, incensurato, è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di violenza domestica, detenzione illegale di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

La reazione della comunità e l’impegno delle forze dell’ordine

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità di Sommatino, che si è stretta attorno alla giovane vittima e alla sua famiglia. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di mettere in salvo sia la donna che il bambino. Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nella tutela delle vittime di violenza domestica e nel contrasto alla criminalità legata alle armi e allo spaccio di droga.

Il contesto territoriale e le attività di prevenzione

Il caso di Sommatino si inserisce in un contesto più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i fenomeni di violenza domestica e spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ultimi mesi, i Carabinieri di Caltanissetta hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e di contrastare efficacemente ogni forma di reato sul territorio.

