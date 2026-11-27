Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Era fuggita dalla voliera da un giorno quando qualcuno l’ha notata per le vie di Castro, in provincia di Bergamo. A vagare per il paese, apparentemente disorientata, era una gru coronata grigia, specie tutelata dalla Convenzione CITES. La segnalazione ha portato sul posto i carabinieri forestali, che hanno recuperato l’animale e lo hanno riaffidato al suo detentore.

Il recupero dell’animale a Castro

La pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Gandino è intervenuta dopo essere stata attivata dalla Sala Operativa 112 della Compagnia Carabinieri di Clusone.

Le segnalazioni riguardavano un trampoliere che si muoveva in stato di confusione, con possibili rischi per la propria incolumità e per la viabilità, sulle strade comunali e lungo l’ex statale 469.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Una volta rintracciato, i militari hanno identificato l’animale come un esemplare inanellato di Balearica pavonina, o gru coronata grigia. Appariva smarrito e disorientato, ma le sue condizioni di salute erano buone.

L’animale restituito al suo detentore

I Forestali lo hanno messo al riparo all’interno di un edificio, quindi hanno utilizzato i dati dell’anello identificativo e le banche dati del Nucleo Carabinieri CITES di Bergamo per risalire al proprietario.

La gru, fuggita dalla voliera durante le operazioni di pulizia, è stata così restituita al detentore.

Una specie protetta e minacciata

Originaria delle aree a sud del Sahara, la gru coronata grigia vive nelle zone paludose ed è apprezzata come specie ornamentale per il suo aspetto e per le parate nuziali del maschio. È anche il simbolo dell’Uganda.

La sua presenza, tuttavia, è sempre più a rischio: dagli anni ’80 la specie è scomparsa da vaste aree dell’Africa orientale e meridionale. Tra le principali minacce figurano la perdita delle zone umide, il bracconaggio e il commercio illegale di esemplari e uova. La situazione è più critica rispetto a quella della gru coronata nera, che conserva un areale più ampio nell’Africa subsahariana. I Nuclei CITES dei Carabinieri sovrintendono e certificano la gestione e gli spostamenti di questa specie.

iStock