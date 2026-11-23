Fugge in auto per i boschi tra San Candido e Prato alla Drava e aggredisce un poliziotto, arrestato
Un cittadino cileno è stato arrestato dopo un inseguimento e una fuga nel bosco. Un agente è rimasto ferito durante la colluttazione.
A San Candido la polizia ha arrestato un cittadino dopo un inseguimento e una fuga nel bosco. L’uomo è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante la colluttazione con l’uomo, un agente ha riportato ferite.
- L’inseguimento dopo la segnalazione a San Candido
- La fuga nel bosco e l’arresto
- Gli oggetti trovati nell’auto
L’inseguimento dopo la segnalazione a San Candido
Nella tarda serata di 20 novembre la polizia austriaca ha segnalato un’auto con targa tedesca che non si era fermata all’alt e stava fuggendo verso il confine di Prato alla Drava.
Una pattuglia dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di San Candido ha intercettato poco dopo il veicolo. Nonostante i segnali di emergenza, il conducente ha proseguito la fuga, finché l’auto è stata bloccata su una strada senza uscita.
La fuga nel bosco e l’arresto
I tre occupanti hanno abbandonato la vettura e si sono diretti nel bosco vicino. Gli agenti hanno raggiunto uno di loro e, dopo una breve colluttazione, lo hanno immobilizzato. Un poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.
L’uomo è stato identificato come un cittadino di 26 anni, con precedenti di polizia e già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e portato alla Casa circondariale di Bolzano.
Gli oggetti trovati nell’auto
La successiva perquisizione della vettura ha portato al rinvenimento di strumenti da scasso e di diversi oggetti, tra cui numerosi orologi e monete da collezione, ritenuti di presunta provenienza furtiva.
Gli accertamenti saranno svolti con la polizia austriaca per risalire ai proprietari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.