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A San Candido la polizia ha arrestato un cittadino dopo un inseguimento e una fuga nel bosco. L’uomo è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante la colluttazione con l’uomo, un agente ha riportato ferite.

L’inseguimento dopo la segnalazione a San Candido

Nella tarda serata di 20 novembre la polizia austriaca ha segnalato un’auto con targa tedesca che non si era fermata all’alt e stava fuggendo verso il confine di Prato alla Drava.

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Una pattuglia dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di San Candido ha intercettato poco dopo il veicolo. Nonostante i segnali di emergenza, il conducente ha proseguito la fuga, finché l’auto è stata bloccata su una strada senza uscita.

La fuga nel bosco e l’arresto

I tre occupanti hanno abbandonato la vettura e si sono diretti nel bosco vicino. Gli agenti hanno raggiunto uno di loro e, dopo una breve colluttazione, lo hanno immobilizzato. Un poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

L’uomo è stato identificato come un cittadino di 26 anni, con precedenti di polizia e già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e portato alla Casa circondariale di Bolzano.

Gli oggetti trovati nell’auto

La successiva perquisizione della vettura ha portato al rinvenimento di strumenti da scasso e di diversi oggetti, tra cui numerosi orologi e monete da collezione, ritenuti di presunta provenienza furtiva.

Gli accertamenti saranno svolti con la polizia austriaca per risalire ai proprietari.

IPA